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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

صهیونیست‌ها هر جنبنده‌ای را در اطراف بیمارستان الشفاء می‌زنند

صهیونیست‌ها هر جنبنده‌ای را در اطراف بیمارستان الشفاء می‌زنند

سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی اطراف بیمارستان الشفاء را به میدان جنگ تبدیل کرده است و هر جنبنده‌ای در اطراف این بیمارستان هدف قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه گفت که رژیم صهیونیستی بیمارستان الشفاء را به میدان جنگ تبدیل کرده است.

«اشرف القدره» در نشست خبری در غزه افزود که جنگنده‌ها و تک تیراندازهای رژیم اشغالگر هر جنبنده‌ای را در اطراف و ورودی‌های بیمارستان الشفاء هدف قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: تا کنون دو نوزاد نارس به علت قطعی برق بیمارستان شهید شده‌اند و پیش بینی می‌شود شمار جان باختگان افزایش یابد. یک بیمار هم در بخش مراقبت‌های ویژه جانش را از دست داد.

القدره تصریح کرد: وضعیت در مجتمع پزشکی و درمانی الشفاء که در معرض شدیدترین حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، فاجعه‌آمیز است. ما قادر به ارائه خدمات برای نجات جان مجروحان و بیماران در مجتمع الشفاء نیستیم. تمام تلاش‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی به پایان رسیده و همه قابلیت‌ها را از دست داده‌ایم.

این تحولات در حالی است که منابع محلی از شهادت چهار فلسطینی در حملات هوایی رژیم اشغالگر به شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه خبر دادند. صهیونیست‌ها همچنین اوارگان فلسطینی را در یکی از مدارس آن روا در شمال نوار غزه هدف حمله هوایی قرار داده و شماری را شهید یا زخمی کردند.

کد مطلب 5936645

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت رحم کن به این مظلومان بی گناه مردم بیمارو آواره که به بیمارستان پناه بردند،،😭🥺🥺 خدا جون خودت سربازان و تانک‌های اسرائیلی رو نابود کن این مردم جز تو پناهی ندارند

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