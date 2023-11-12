شهادت دو پزشک فلسطینی در غزه/جان باختن بیماران سرطانی زیر بمباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دو پزشک فلسطینی به نام‌های باسل و یوسف الهمدی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المهدی غزه به شهادت رسیدند.

این خبر در حالی است که یک منبع پزشکی در نوار غزه در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که شماری از بیماران سرطانی در بیمارستان‌های غزه به علت دریافت نکردن درمان‌های لازم به شهادت رسیده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه هم گفت: وضعیت ده‌ها نوزاد شیرخوار فلسطینی در بیمارستان الشفاء به علت قطع شدن اکسیژن وخیم است و تا کنون دو نوزاد نارس به علت قطعی برق بیمارستان شهید شده‌اند و پیش بینی می‌شود شمار جان باختگان افزایش یابد. یک بیمار هم در بخش مراقبت‌های ویژه جانش را از دست داد.

مدیر اجرایی یونیسف نیز اعلام کرد که انتشار گزارش‌های خبری در خصوص فوت نوزادان شیرخوار در بیمارستان الشفاء به دلیل قطع جریان برق بسیار نگران کننده است.

خبرنگار الجزیره در گزارشی گفت که آمار شهدای غزه به علت به شهادت رسیدن شماری زیادی از مجروحان که کمک‌های اولیه دریافت نکرده‌اند و همچنین عدم توانایی تیم‌های امداد و نجات در بیرون کشیدن اجساد زیر آوار، مشخص نیست.