به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر تقی‌زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان درباره فعالیت های این اداره کل در ۶ ماه گذشته گفت: در سال جاری دو برنامه « ۱- چهارمین المپیاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و ۲- دومین دوره ملی ضیافت ایثار» را برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد و خروجی مناسبی داشت به طوری که دانشجویان خواستار ادامه این برنامه‌ها شدند.

وی در خصوص دومین دوره طرح ملی ضیافت ایثار گفت: کارگاه مهارت افزایی در این دوره بسیار مورد استقبال قرار گرفت زیرا دانشجویان متقاضی یادگیری یک حرفه بودند به همین منظور قصد داریم برای سال آینده برنامه‌ای را برای اولین بار با عنوان برنامه مهارت افزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر داشته باشیم به طوری که دانشجویان علاوه بر رشته تحصیلی و متخصص شدن در یک حوزه، بتوانند یک حرفه را نیز بیاموزند.

تقی زاده افزود: کارگاه مهارت افزایی در این راستا برگزار خواهد شد تا دانشجو پس از فارغ التحصیلی با مشکلی همچون بیکاری مواجه نشود و بتوانند به سرعت در جامعه صاحب کسب و کار شود.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های موثر ما در آینده امضاء تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد به منظور ثبت مالکیت فکری و معنوی دانشجویان است بر این اساس دانشجویان شاهد و ایثارگری که ایده‌ای دارند و می‌خواهند آن را ثبت کنند و پس از آن به تولید محصول بپردازند می‌توانند با امضاء این تفاهم نامه که ما انجام می‌دهیم به راحتی به هدف خود دست یابند.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور یادگیری چگونگی ثبت ایده و هموارسازی مسیر را نیز ما برعهد داریم و در این راستا به دانشجویان کمک خواهیم کرد تا مالکیت فکری و معنوی خود را در کمترین زمان ممکن داشته باشند.