۱۰ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان بوشهری توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کود شیمیایی توزیعی در استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های خدماتی و حمایتی اظهار داشت: تا اواسط آبان ماه بیش از ۱۰ هزار و ۲۷۵ تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: از این میزان کود پنج هزار و ۸۶ تن در شهرستان دشتستان، هزار و ۳۶۷ تن در شهرستان دشتی، ۹۱۶ تن در شهرستان بوشهر، ۶۰۳ تن در شهرستان تنگستان، ۷۳۸ تن در شهرستان دیر، هزار و ۱۰۶ تن در گناوه، ۲۳۹ تن در شهرستان دیلم، ۷۵ تن در شهرستان جم، ۶۰ تن در شهرستان کنگان، ۸۵ تن در شهرستان عسلویه توزیع شده است.

وی با اشاره به نبود مشکل در تأمین و توزیع کود در استان افزود: تا کنون در سال‌جاری ۳۵ درصد کل سهمیه ابلاغی به استان تحویل کارگزاران شده است.

عمرانی تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۲ استان کشور از نظر سهمیه کود شیمیایی اوره زیرپوشش مجتمع پتروشیمی پردیس عسلویه قرار دارند و کود اوره مورد نیاز با توجه به گستره زمین‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر حمل می‌شود.

قیمت کود تغییری نکرده است

وی اعلام کرد: قیمت کودهای یارانه‌ای هیچ تغییری نکرده است و همانند قیمت سال گذشته در حال انجام است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: کودهای پایه برای کشت پاییزه باید به‌موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی گفت: کشاورزان برای تهیه کود باید به سامانه جامع پهنه‌بندی سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند و با توجه به سطوح اراضی کشاورزی و الگوی کشت که در اختیار آن‌هاست حواله تحویل کود صادر می‌شود.

عمرانی تاکید کرد: انواع کود شیمیایی از طریق ۴۰ کارگزاری فعال اتحادیه تعاون روستایی، تعاونی تولید و بخش خصوصی خریداری و بین کشاورزان استان بوشهر توزیع می‌شود.

عمرانی گفت: اراضی کشاورزی و باغی استان ۲۵۲ هزار هکتار است که هم‌اکنون ۵۲ هزار و ۴۵۹ بهره‌بردار با تولید سالانه ۹۱۵ هزار تُن انواع محصولات کشاورزی در استان بوشهر فعال هستند و کود مورد نیاز آنها نیز تأمین و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.