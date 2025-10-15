مدیر خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر: ۴۴۰۰ تن کود آماده توزیع در استان است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر چهارشنبه در جمع کشاورزان اظهار کرد: با آغاز فصل کشت پاییزه و افزایش تقاضا برای انواع کودهای شیمیایی، ضروری است کشاورزان نسبت به تهیه کود مورد نیاز خود از طریق کارگزاران مجاز اقدام کنند تا در زمان اوج مصرف با کمبود مواجه نشوند.

وی افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۴۱۲ تن انواع کود کشاورزی شامل ۲ هزار و ۱۵۰ تن کود اوره، هزار و ۹۱ تن کود فسفاته و هزار و ۱۷۱ تن کود پتاسه در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران استان بوشهر ذخیره و آماده توزیع است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بروز محدودیت در تولید و حمل کودهای شیمیایی در ماه‌های سرد سال، کشاورزان باید هرچه سریع‌تر نسبت به خرید و تأمین کود مورد نیاز خود اقدام کنند تا روند کشت پاییزه بدون مشکل ادامه یابد.