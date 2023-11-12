سرپرست جدید مرکز اطلاع رسانی و خبرگزاری پلیس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سردار منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا سرهنگ مهدی سرپناه به عنوان سرپرست مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات فراجا و خبرگزاری پلیس منصوب شد.
سردار سعید منتظرالمهدی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید مرکز اطلاع رسانی پلیس تاکید کرد: همه رؤسای پیشین برای مرجع و منبع شدن خبرگزاری پلیس تلاشهای مثمر ثمری داشتند و امیدواریم که از تواناییهای سرهنگ مهدی سرپناه مدیر جدید، برای بالندگی و نوآوری در ارائه اخبار و اطلاعات به جامعه مخاطب بهره کافی را ببریم.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: در عصر انسان- رسانه وظیفه مرکز اطلاع رسانیِ پلیس، انتشار صادقانه و شفاف فعالیتها و جلوگیری از معکوس سازی روایتهای هر رویداد پلیسی است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نقش مؤثر حوزه اطلاع رسانی پلیس به عنوان قطب اطلاع رسانیِ اخبار و حوادث انتظامی و ضرورت روایتگری درست و به هنگام حوزه نظم و امنیت گفت: خبرگزاری پلیس میکوشد تا ضمن برقراری ارتباط مؤثر با سایر رسانهها و کنشگران اجتماعی، به منظور افزایش امنیت و احساس امنیت، ارتباط مؤثر مخاطبین با پلیس، روزافزون شود.
وی تصریح کرد: انعکاس فعالیتهای گسترده انتظامی در پهنه جغرافیای ایران نیازمند نگرشی راهبردی و علمی از مفهوم رسانه پلیس و درک مطالبه مردم از فراجا است.
به گفته سردار منتظرالمهدی در سالهای اخیر رویکردهای فرهنگ سازی، آموزش همگانی، آگاه سازی شهروندان، مشاوره و مددکاری و … از سوی مرکز اطلاع رسانی و خبرگزاری پلیس به خوبی صورت گرفته و امید داریم که سبب ساز ارتقا آرامش روانی عموم جامعه را بیش از پیش فراهم کند.
سخنگوی فراجا با تاکید بر اینکه یکی از نقشها و کارکردهای اصلی خبرگزاری پلیس، افزایش احساس امنیت و معرفی مأموریتها و خدمات سازمان بزرگ فراجا به مردم است، خاطر نشان کرد: توجه به حوزههای آموزش و پیشگیری از وقوع انواع جرایم، مشارکت و نظارت همگانی از دیگر مأموریتهای لاینفک این خبرگزاری میباشد.
سخنگوی پلیس در ادامه ضمن تشکر از خدمات ارزنده و تلاشهای بی وقفه و اقدامات مؤثر سرهنگ "صمد عباسی" که پیش از این سکاندار مرکز اطلاع رسانی بود، وی را به عنوان دستیار ویژه معاون فرهنگی اجتماعی فراجا معرفی کرد.
سرهنگ مهدی سرپناه پیش از این، جانشینی مرکز اطلاع رسانی فراجا، معاون اجتماعی غرب استان تهران و رئیس برآورد اجتماعی فاتب را در کارنامه کاری خود دارد.
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