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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۲

معاون صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر:

میز ملی توسعه صادرات خرما در استان بوشهر برگزار می شود

میز ملی توسعه صادرات خرما در استان بوشهر برگزار می شود

بوشهر- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: میز ملی توسعه صادرات خرما با حضور مقامات کشوری در استان بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ آبانماه سال جاری در استان با حضور مقامات ملی و استانی می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی را به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی، تصمیم گیری و تعیین تکلیف قرار دهد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اهمیت حوزه تجارت خارجی در اقتصاد کشور عنوان کرد: استان بوشهر به عنوان میزبان برگزاری جشنواره بین المللی تخصصی خرما و میز ملی توسعه صادرات خرما است که این مهم با مشارکت و همراهی دستگاه‌های مرتبط نظیر استانداری، صمت، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و غیره با یک برنامه ریزی مشخص هر ساله اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر به عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه سرمایه گذاری در زمینه خرما و صنایع وابسته است خاطر نشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی متعددی مشغول به فعالیت در این بخش بوده که منجر به توسعه اشتغالزایی و رونق صادرات است که این رویداد مهم ملی بدین منظور و در جهت رسیدگی و توجه ویژه به مشکلات این قشر ارزشمند انجام می‌شود.

کد مطلب 5937022

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