دریافت 16 MB کد مطلب 5936917 https://mehrnews.com/x33tHB ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳ کد مطلب 5936917 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳ تصاویری از حمله موشکی حزبالله به شهرک دوفیف رژیم صهیونیستی بر اثر شلیک موشک ضد تانک از لبنان به سمت شهرک «دوفیف»، ۶ صهیونیست زخمی شدند. کپی شد مطالب مرتبط اسراییل از مقاومت مردم غزه خسته شده است/ رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای اسلامی تحریم شود آینده جهان نباید دراختیار ۵ کشور دارای حق وتو باشد/ اگر قربانیان مسلمان باشند، سازمانملل کور میشود لحن و عبارات قطعنامه نشست ریاض قوی و محکم است حملات جدید موشکی از لبنان به رژیم صهیونیستی/ زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست تصاویری از حمله جدید حزبالله به تجمع نظامیان صهیونیست بمباران جنوب لبنان با بمبهای فسفر سفید توسط صهیونیستها اوضاع وخیم بهداشت و درمان در غزه برچسبها لبنان حزب الله لبنان موشک ضد تانک حمله موشکی رژیم صهیونیستی غزه
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