دریافت 16 MB
کد مطلب 5936917
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

تصاویری از حمله موشکی حزب‌الله به شهرک دوفیف رژیم صهیونیستی

تصاویری از حمله موشکی حزب‌الله به شهرک دوفیف رژیم صهیونیستی

بر اثر شلیک موشک ضد تانک از لبنان به سمت شهرک «دوفیف»، ۶ صهیونیست زخمی شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید