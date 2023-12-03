سفر اردوغان به قطر درباره آتش بس غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع رسانه‌ای ترکیه اعلام کردند که «رجب طیب اردوغان»، رییس جمهور ترکیه روز دوشنبه به قطر سفر خواهد کرد و با امیر این کشور درباره اقدامات برای از سرگیری وقفه‌های بشردوستانه در غزه گفت‌وگو خواهد کرد.

روز شنبه نیز، «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه بار دیگر با انتقاد لفظی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، اعلام کرده بود که حماس سازمانی تروریستی نیست، حماس بیش از هر چیزی واقعیت فلسطین است و یک حزب سیاسی است و به عنوان یک حزب سیاسی در انتخابات شرکت کرده و پیروز شده است.

وی دراین‌باره گفت: وقتی برای اولین بار به آمریکا آمدم، با نمایندگان جامعه یهود دیدار کردم. ۲۰ سال پیش از من درباره حماس پرسیدند. من پاسخ دادم حماس یک سازمان تروریستی نیست. اینها صرفاً افرادی هستند که به مبارزه خود بر سر شماری از زمین‌هایی که موفق به کنترل آن شده‌اند ادامه می‌دهند. از سال ۱۹۴۷ تا به امروز.

اردوغان در ادامه افزود: من اکنون همین موضع را حفظ می‌کنم. من هرگز نمی‌توانم حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسم، و مهم نیست دیگران چه بگویند، من نمی‌توانم حماس را این‌گونه بنامم. شما نمی‌توانید از ما انتظار داشته باشید که حماس را اینگونه تفسیر کنیم. در حالی که شما (آمریکا) از پ‌ک‌ک، ی‌پ‌گ و فتح‌الله گولن (سازمان‌های تروریستی در ترکیه) دفاع و آنها را میزبانی می‌کنید و در کاخ سفید به آنها پاداش می‌دهید.»

وی همچنین گفت: ترکیه، حماس را بهتر از آمریکا می‌شناسد. من افراد حماس و جنبش فتح را به خوبی می‌شناسم، بهتر از آمریکا. حماس قبل از هر چیز واقعیت فلسطین است و در آنجا یک حزب سیاسی است و به عنوان یک حزب سیاسی در انتخابات شرکت کرد و پیروز شد.