دریافت 11 MB کد مطلب 5937145 https://mehrnews.com/x33tNf ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴ کد مطلب 5937145 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴ فیلم سوپرگل رضا اسدی بازیکن سپاهان اصفهان به پرسپولیس در چارچوب دیدار پرسپولیس و سپاهان ، رضا اسدی گل اول زرد پوشان اصفهان را در دقیقه ۶۹ به ثمر رساند. کپی شد مطالب مرتبط شعار «حیا کن رها کن» هواداران نساجی به درودگر رسید تساوی سپاهان و پرسپولیس در نیمه اول/ آنطور نبود که انتظار می رفت برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال سپاهان اصفهان لیگ برتر فوتبال ایران یحیی گل محمدی رضا اسدی - فوتبال
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