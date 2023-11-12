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کد مطلب 5937145
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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴

فیلم سوپرگل رضا اسدی بازیکن سپاهان اصفهان به پرسپولیس

فیلم سوپرگل رضا اسدی بازیکن سپاهان اصفهان به پرسپولیس

در چارچوب دیدار پرسپولیس و سپاهان ، رضا اسدی گل اول زرد پوشان اصفهان را در دقیقه ۶۹ به ثمر رساند.

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بد
    • محمد IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 1
      پاسخ
      بد

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