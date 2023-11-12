تساوی سپاهان و پرسپولیس در نیمه اول/ آنطور نبود که انتظار می رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان با قضاوت موعود بنیادی‌فر رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا اسدی، محمد کریمی، رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده، میلاد زکی‌پور، محمد دانشگر، محمد قربانی، محمد جواد حسین‌نژاد و احسان پهلوان ترکیب تیم سپاهان را در این بازی تشکیل می‌دادند.

یحیی گل محمدی هم پرسپولیس را با ترکیب، علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، محمد حسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی فر، میلاد سرلک، سروش رفیعی، سعید صادقی، مهدی ترابی، شهاب زاهدی و محمد عمری وارد زمین کرد.

بازی در ابتدا آرام دنبال شد و پس از آن سپاهانی‌ها در دقیقه ۸ و در حالی که رضا اسدی نقش بر زمین شده بود، توپ به رامین رضائیان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که پس از برخورد به علی نعمتی راهی کرنر شد که سودی برای زرد پوشان نداشت. بازی برای دقایقی در میانه‌های زمین دنبال شد و بازیکنان دو تیم با پاسکاری های کوتاه سعی به نزدیک شدن به دروازه یکدیگر داشتند. در دقیقه ۲۰ پس از برخورد توپ به مدافع سپاهان به شهاب زاهدی رسید اما کمک داور آن را آفساید اعلام کرد که با واکنش اعضای کادرفنی پرسپولیس همراه شد.

حملات پرسپولیس ادامه دار بود و در دقیقه ۲۲، روی پاس زیبای سروش رفیعی توپ به شهاب زاهدی رسید اما ضربه والی او قدرت کافی را نداشت و پیام نیازمند به خوبی آن را مهار کرد. دقیقه ۳۲ بازیکنان سپاهان حمله‌ای را روی دروازه پرسپولیس تدارک دیدند که میلاد زکی پور توپ را روی دروازه سانتر کرد و ضربه سر رامین رضائیان با اختلاف زیاد از کنار دروازه پرسپولیس با اختلاف زیاد به بیرون رفت.

حملات بازیکنان سپاهان ادامه دار بود و در دقیقه ۳۹ گولسیانی با تکل خود توپ را دور کرد و در ادامه توپ به محمد قربانی رسید که شوت این بازیکن را علیرضا بیرانوند به راحتی مهار کرد. در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت.