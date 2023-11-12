کرمانشاه تنها استان فاقد کتابخانه مرکزی در غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین بهرامی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در محل ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی به طور ویژه با هدف افزایش و تقویت روحیه کتابخوانی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه در هفته کتاب و کتابخوانی، افزود: برگزاری لیگ کتابخوانی که با همکاری آموزش و پرورش برای این هفته طراحی شده در ۲۴ منطقه از آموزش و پرورش در سه مقطع اجرا خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، تصریح کرد: علاوه بر برگزاری لیگ کتابخوانی برای دانش آموزان که از هفته آینده آغاز خواهد شد مسابقه کتابخوانی فصلی نیز برای اهالی رسانه و فضای مجازی طراحی شده است.

بهرامی با تاکید بر اینکه کتاب «ده غلط مشهور درباره اسرائیل» برای مسابقات هفته کتابخوانی مورد توجه قرار دارد، عنوان کرد: این کتاب همزمان با اتفاقات اخیر در غزه در ۱۲ شهرستان استان کرمانشاه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

وی در ادامه در خصوص کتابخانه مرکزی نیمه کاره استان کرمانشاه، گفت: در دولت سیزدهم نسبت به تکمیل این کتابخانه اهتمام ویژه‌ای صورت گرفته اما عدم تکمیل و توجه به تکمیل آن تاکنون داغی بر داغ‌های حوزه فرهنگی ما بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با تاکید بر وضعیت نامناسب کتابخانه مرکزی این استان، گفت: استان کرمانشاه تنها استانی است که با وجود محوریت خود در غرب کشور هنوز کتابخانه مرکزی ندارد و در این حوزه از سایر استان‌ها عقب هستیم.

بهرامی با بیان اینکه ۱۶ سال از کلنگ زنی کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه می‌گذرد، اضافه کرد: این پروژه مهم‌ترین ساختمان فرهنگی استان کرمانشاه از حیث کثرت خدمات است که نمونه آن را در هیچیک از پرژه‌های فرهنگی نداریم.

وی به تشریح وضعیت و پروژه کتابخوانی مرکزی کرمانشاه پرداخت و یادآور شد: این پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله نمایشگاه‌های عکس، فیلم و پوستر، سالن تئاتر، سالن‌های آموزشی، سالن مطالعه و… فضای مناسبی را در طراحی خود دارد که می‌توان به نحوی پروژه کتابخانه‌ها را خانه فرهنگ مردم دانست.

رکود ۶۵ درصدی پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه طی ۱۰ سال گذشته

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به مرکزیت کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه به لحاظ موقعیت مکانی تاکید کرد و بیان داشت: جایگاه این کتابخانه محل مناسبی برای دسترسی مردم به فضاهای فرهنگی تعبیه شده است اما با این وجود همچنان پروژه همچنان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

بهرامی به حق مردم کرمانشاه برای داشتن یک کتابخانه مرکزی مجهز اشاره و خاطرنشان کرد: این پروژه تنها یک کتابخانه نیست بلکه یک فرهنگسرا برای این استان خواهد بود که نباید بیشتر از این در بلاتکلیفی باقی بماند.

وی اعتبارات لحاظ شده در سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه برای پروژه نیمه کاره کتابخانه مرکزی را ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون از مجموع اعتبارات این سفر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد معادل ۱۰ میلیارد تومان جذب شده است که برای تکمیل این پروژه اصلاً کافی نیست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه مطرح کرد: این پروژه فرهنگی در هفت طبقه طراحی شده بود که به دلیل کمبود اعتبارات ۲ طبقه از آن حذف شد و اکنون با مساحت ۱۲ هزار متر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما برای تکمیل طرح کامل این پروژه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی نیازمند هستیم.

بهرامی به توقف ۱۰ ساله پروژه کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه نگاه دولت به این پروژه نگاهی مثبت است اما تکمیل این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات نیازمند مطالبه‌گری عمومی است چرا که فضای داخلی این پروژه از ۱۰ سال پیش تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته و در صورت عدم پیگیری و مطالبه ممکن است تا سال‌های آینده به همین روال باقی بماند.

وی در پایان با بیان اینکه پروژه کتابخانه‌های مرکزی در استان کرمانشاه با بودجه‌های درون استانی به ثمر نمی‌رسد، گفت: اگرچه بر اساس قانون موجود نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها باید صرف پوژه‌های فرهنگی و کتابخوانی شود اما با این وجود تاکنون مبلغی تعلق نگرفته و این پروژه تنها با اعتبارات ویژه می‌تواند به تکمیل و بهره برداری خود امیدوار باشد.