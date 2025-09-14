به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با حضور جمعی از مدیران فرهنگی استان، با قدردانی از همراهی مسئولان و اعضای انجمن، توجه به کتاب و کتابخوانی را اساس توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: نفس کار توجه به کتاب یعنی توجه به جایگاه علم، فرهنگ و احترام به اهالی فرهنگ و هنر؛ هیچ‌چیزی جای کتاب را نمی‌گیرد و کتاب باید جدی گرفته شود.

وی با انتقاد از اثرات منفی فضای مجازی و آموزش‌های غیرحضوری در افت علمی مدارس و دانشگاه‌ها افزود: هیچ آموزشی جای کتاب را نمی‌گیرد، کتاب عظمتی دارد که باید در جامعه زنده نگه داشته شود و نباید کم‌رنگ شود.

حبیبی در ادامه بر لزوم پیگیری سهم نیم‌درصد شهرداری‌ها برای کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و پیشنهاد داد مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها به‌عنوان عضو ثابت در جلسات انجمن حضور داشته باشد تا روند گزارش‌دهی شهرداری‌ها به‌طور منظم انجام گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه را از اولویت‌های مهم فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: کرمانشاه شهری فرهنگی است و کتابخانه مرکزی باید به یک پاتوق اصلی فرهنگی برای استان تبدیل شود. این پروژه در مراحل خوبی قرار دارد و باید با همکاری شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرانجام برسد.

وی راه‌اندازی کتابخانه سیار روستایی را یکی از اقدامات ارزشمند دانست و یادآور شد: با کمک نهاد کتابخانه‌های عمومی و ظرفیت اعتبارات دهیاری‌ها، این طرح می‌تواند به الگویی برای سایر شهرستان‌ها تبدیل شود.

حبیبی همچنین خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در کرمانشاه شد و تأکید کرد: اولویت حمایت من در حوزه فرهنگی، برگزاری رویدادهای فرهنگی به‌ویژه نمایشگاه کتاب است که باید با همکاری استانداری و دستگاه‌های متولی به شکل جدی دنبال شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش از پیشنهاد سپردن مسئولیت پشتیبانی از کتابخانه‌ها به شرکت‌های بزرگ استان استقبال کرد و گفت: اگر این پیشنهاد عملیاتی شود، هر شرکت بزرگ می‌تواند یک کتابخانه را تحت پوشش قرار دهد و از نظر هزینه‌ها و پشتیبانی کمک کند که این موضوع قطعاً مورد استقبال مدیران واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.