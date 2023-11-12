مهدی صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت دوازدهمین سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران و رئیس سابق هیأت کوهنوردی سپاه پاسداران، تیم منتخب کوهنوردی سپاه خراسان شمالی به قله سالوک صعود کرد.

مسئول معاونت تربیت بدنی سپاه خراسان‌شمالی یکی از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه را همدردی و حمایت از مردم مظلوم غزه و ارتقای سطح آمادگی جسمانی و مهارت نیروها در رشته ورزشی کوهنوردی عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: این برنامه به صورت کشوری و به همت تمامی سپاه‌های استانی به صورت متمرکز در هر استان برگزار شد.

قله سالوک که در امتداد رشته کوه البرز قرار دارد، در فاصله حدود ۲۷ کیلومتری جنوب غربی بجنورد قرار دارد و با قد برافراشته‌اش یک نگین زیبا به شمار می‌رود. این قله با ارتفاع ۲۹۶۵ متر، از زیباترین و پرجاذبه‌ترین قلل استان خراسان شمالی به شمار می‌رود.