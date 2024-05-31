امسال ۱۰۴ هزار معلم جذب سیستم آموزشی کشور می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی برزویی، رییس دانشگاه فرهنگیان و هیات همراه در دیدار با مدیرحوزه های علمیه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته اظهار کرد: طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، امسال قرار است نزدیک به ۱۰۴ هزار معلم جذب سیستم آموزشی کشور شوند که ۷۲ هزار نفر از طریق آزمون و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ۳۲ هزار نفر به طور مستقیم توسط دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وارد مدارس کشور خواهند شد.

وی افزود: مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه هفتم توسعه، هیچ نیرویی جذب آموزش و پرورش نمی‌شود مگر از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی که البته بخشی از معلمان از طریق دوره های چهارساله تربیت معلم و بخش دیگری با عنوان دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی جذب می شوند.

رییس دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲ هزار نفر از داوطلبان آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی پس از قبولی در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهارت آموز ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در رشته های دبیری، آموزگاری و نیروهای کیفیت بخشی، دوره پودمانی مهارت آموزی را براساس برنامه درسی مصوب دانشگاه طی می کنند. در این خصوص اکنون دانشگاه با محدودیت منابع در حوزه فضاهای کالبدی و انسانی روبه روست که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان و اهتمام ویژه در تامین آنها، امید است برطرف و زمینه توفیقات فراهم شود.

برزویی با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان درصدد جذب افراد مستعد است، گفت: علاوه بر آن حدود ۲۰ هزار نفر دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان از ورودی سال ۹۹ و ماقبل، در رشته های مختلف، تحویل آموزش و پرورش خواهند شد. باید عرض کنم، دانشگاه فرهنگیان درصدد جذب مستعدترین و برترین افراد برای ایفای نقش معلمی است.

رییس دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: زمینه سازی برای جذب و به کارگیری استعدادهای برتر و برخوردار از صلاحیت های دینی، اخلاقی، انقلابی، شخصیتی و رسالت معلمی از اولویت های دانشگاه است. بی تردید دانشگاه فرهنگیان در ادامه مسیر خود برای تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی و برای آینده در پی ارتقای نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی دانشگاه است و برنامه ها و رویکردهای تحولی خود را دنبال خواهد کرد که از جمله آنها استفاده از ابزارهای جدید تکنولوژی آموزشی و بالاخص هوش مصنوعی در نظام آموزشی تربیت معلم، جذب هیئت علمی با استانداردها و شاخص های نظام تربیت معلم، برنامه های توسعه ای و تربیتی، استانداردسازی نسبت دانشجومعلم به استاد و بازنگری برنامه درسی و آموزشی دانشگاه در جهت ارتقا و روزآمدی است.

برزویی در این زمینه که معلمانی که امروزه در دانشگاه فرهنگیان آموزش می بینند باید چه ویژگی هایی داشته باشند که متناسب با ویژگی های نسل امروزی باشد، ابراز کرد: دانشگاه تلاش خواهد کرد تا مربیان جامعه آینده کشور را براساس چشم انداز سند تحول، تربیت کند، لذا معلم در این چشم انداز به عنوان فردی که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارد، باید از ویژگی هایی چون ایمان، تقوا، اعتقاد به مبانی دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی، برخورداری از فضائل اخلاقی و ارزش های والای انسانی، کارآمدی و توانمندی، خودباوری، خلاقیت و توانایی در تولید علم، فناوری و نوآوری متناسب با نیازهای جامعه برخوردار باشد.

وی تاکید کرد: در کنار ویژگی های فوق، معلم باید ویژگی هایی از جمله آشنایی با فناوری آموزشی، آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی، خطرپذیری، قدرت تغییر پیش فرض ها، تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان، داشتن مهارت های ارتباطی، مهارت در تدریس، مهارت تفکر انتقادی، مهارت تجزیه و تحلیل مسائل، مراعات آداب و رسوم اجتماعی، نشاط و شادابی، آراستگی ظاهر و سعه صدر داشته باشد. همچنین تلاش خواهیم کرد در دانشگاه فرهنگیان، دانشجومعلمانی این گونه تربیت شوند.

وی در خصوص میزان جذب دانشجو و جبران کمبود معلم، اظهارکرد: براساس توافق انجام شده با سازمان اداری استخدامی کشور، در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۲ هزار سهمیه استخدامی به پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه فرهنگیان اختصاص پیدا کرده و امید است، با توجه به اینکه افزایش ظرفیت پذیرش وابسته به افزایش اعتبارات و توسعه زیرساخت ها است، با تقویت زیرساخت ها در سال آینده این میزان افزایش یابد.

برزویی با اشاره به کمک و همکاری سایر نهادها به دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلمان شایسته گفت: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه ملی و دانشگاه آینده است و تمام دستگاه ها و نهادها باید به این دانشگاه کمک کنند. همکاری و تعامل موثر و مستمر، مهم ترین کمک در انجام وظایف ذاتی دانشگاه است. همچنین عوامل سهیم و موثر بر فرایند تربیت، طیف وسیعی از نهادها، سازمان ها و گروه های رسمی یا غیررسمی فعال در جامعه را دربر می گیرد. انتظار ما این است که دانشگاه فرهنگیان در زمینه احداث دانشگاه جامع استانی و امکان بهره برداری از فضاهای کالبدی سایر دستگاه های اجرایی، مورد حمایت قرار گیرد. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند در برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم، استرداد و یا دادن معوض اماکن گذشته تربیت معلم و تسهیل و تامین عضو هیات علمی، ما را یاری کند. سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور نیز می تواند در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه، تامین اعتبارات توانمندسازی منابع انسانی آموزش و پرورش، تامین منابع مالی اجرای نظام ملی تربیت معلم و افزایش بودجه عمرانی و رفاهی دانشجومعلمان یاریگر دانشگاه فرهنگیان باشد.

رییس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: حوزه علمیه با ظرفیت عظیم علمی و دانشی که دارد می تواند در ارتقای نیروی انسانی متعهد و متخصص به ویژه در رشته های مورد نظر همکاری و تعامل سازنده ای داشته باشد و مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه یکی از ظرفیت های ارزشمندی است که باید نسبت به آن توجه و تعامل لازم را داشت.