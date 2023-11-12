تلاش برای نجات ۴۰ کارگر گرفتار در اثر ریزش تونل در هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هندوستان تایمز، پلیس گفت این حادثه حوالی ساعت ۴ صبح روز یکشنبه، زمانی رخ داد که بخش ۱۵۰ متری تونل چهار و نیم کیلومتری فرو ریخت.
به محض دریافت اطلاعات درباره این حادثه، عملیات امداد و نجات آغاز شد.
طبق گزارشها، نیروهای ملی واکنش به بلایای طبیعی، نیروهای دولتی واکنش در بلایا، آتش نشانی و کارکنان شرکت محدود توسعه بزرگراهها و زیرساختها HIDCL، سازمانی که در حال ساخت تونل است، نیز در محل حضور دارند.
به گفته مسئولان HIDCL، حدود ۳۶ نفر در تونل محبوس شده اند و تلاشها برای نجات در حال انجام است. تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.
دورگش راتودی، یکی از مقامات ایالتی واکنش به بلایای طبیعی، گفت: «حدود ۲۰۰ متر از تونل فرو ریخته است.»
او افزود: اکسیژن از طریق آوارها تأمین میشود، اما با تلاش امدادگران برای رفع موانع، آوارهای بیشتری فرو میریزند.
عکسهای منتشر شده توسط تیمهای امدادی دولتی نشان میدهد که تودههای عظیم بتن تونل عریض را مسدود کردهاند و میلههای فلزی پیچ خورده روی سقف شکسته آن در مقابل آوار فرو میروند.
نظر شما