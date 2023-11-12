فعالیت مدارس همه شهرهای خوزستان روز دوشنبه حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرشکاری یکشنبه شب در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بنا بر تصمیمات کار گروه آلودگی هوا به علت بالا بودن شاخص‌های آلودگی فعالیت آموزشی چهار شهر خوزستان امروز یکشنبه به صورت غیر حضوری انجام شد.

میرشکار افزود: با توجه به کاهش میزان آلاینده‌ها، فردا فعالیت آموزشی مدارس استان به صورت حضوری انجام و در صورت استمرار آلودگی تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات آلودگی صنعتی و کشاورزی استان بیان کرد: در جلسه دیشب کارگروه آلودگی هوا موضوع آلودگی هوا توسط شرکت‌های نیشکری مطرح شد و مقرر شد این شرکت‌ها از تولیدات شرکت‌های دانش بنیان که اقدام به تولید ماشین آلات برداشت سبز کرده‌اند استفاده تا میزان استفاده از این برداشت به طور کامل صورت گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: کشاورزانی که اقدام به سوزاندن زمین‌های کشاورزی پس از کشت شلتوک می‌کنند از سوی جهاد کشاورزی مورد آموزش قرار گیرند و اداره کل محیط زیست نیز در سطح ملی در جهت رفع این مشکل اقدام خواهد کرد.

میرشکار تاکید کرد: براساس برنامه وزارت نفت ۵۰ درصد فلرهای نفتی در استان حذف و تا سال ۱۴۰۶ به طور کامل این فلرها جمع آوری خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هوای پنج شهر خوزستان در وضعیت قرمز و چهار شهر دیگر در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.