به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طحان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی صمت استان سمنان از انجام ۲۲ هزار بازرسی از اصناف استان طی هفت ماه اول سال جاری خبر داد و تاکید کرد: این بازرسی‌ها به منظور رصد وضعیت بازار کالا و خدمات صورت گرفته است.

وی اولویت این بازرسی‌ها را کالاهای اولویت دار و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی استان سمنان دانست و افزود: جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت‌ها محور اصلی این بازرسی‌ها بوده است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی صمت استان سمنان با بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ تخلف در این بازرسی‌ها ثبت شده است، تاکید کرد: یک هزار و ۷۸۸ مورد از این تخلفات بررسی و برای صدور رأی به تعزیرات معرفی شده است.

طحان با بیان اینکه کارشناسان نظارت و بازرسی، بازرسان و ناظران افتخاری صنعت، معدن و تجارت این بازرسی‌ها را صورت داده‌اند، گفت: عمده این تخلفات در حوزه گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه، عدم ارائه فاکتور و عرضه کالای قاچاق بوده است.

وی میزان کل تخلفات را شش میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: مردم با سامانه ۱۲۴ می‌توانند تخلفات اصناف را گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.