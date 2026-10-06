به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طحان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل صمت سمنان، از انجام ۱۲ هزار و ۷۵۲ مورد بازرسی در بازار استان طی شش ماهه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: رویکرد این بازرسی‌ها رصد وضعیت بازار است.

وی ادامه داد: نظارت بر مراکز تجاری و اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان مورد تاکید است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان با بیان اینکه میزان بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: این بازرسی‌ها مستمر و روزانه توسط کارشناسان نظارت و بازرسی، بازرسان و ناظران افتخاری صمت از واحدهای صنفی و سطح عرضه انجام شده است.

طحان توضیح داد: در جریان این بازرسی‌ها، دو هزار و ۴۷ مورد تخلف شناسایی و ثبت شد که گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و نصب نکردن نرخ‌نامه، ارائه نکردن فاکتور و همچنین عرضه، فروش و نگهداری کالای قاچاق از جمله این تخلفات هستند.

وی با اشاره به تشکیل یک هزار و ۷۹۲ پرونده تخلف در نیمه نخست امسال افزود: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۷۴۴ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال اعلام شده است.

معاون صمت سمنان از افزایش شش درصدی پرونده‌های تخلف نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر بازار، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر توزیع کالا و نحوه عرضه خدمات با هدف امید آفرینی، اعتماد بخشی و رفع دغدغه‌های مردم در تأمین مایحتاج روزمره از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل صمت استان است.