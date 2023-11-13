دریافت 4 MB کد مطلب 5937778 https://mehrnews.com/x33v49 ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹ کد مطلب 5937778 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹ تظاهرات کابویهای تگزاس در حمایت فلسطین تصاویری از تظاهرات کابویهای تگزاس در حمایت فلسطین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بیداری جهانی! نابودی رژیم صهیونیستی اتحاد مسلمانان را میطلبد وزیر پرحاشیه دولت انگلیس برکنار شد مقاومت فلسطین برای جنگ طولانی آماده است/ حماس حذفشدنی نیست+ فیلم هیأتهای اجرایی انتخابات به مُرقانون عمل کردند/رونمایی از سامانه شفافیت انتخابات برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا
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