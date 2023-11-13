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کد مطلب 5937778
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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹

تظاهرات کابوی‌های تگزاس در حمایت فلسطین

تظاهرات کابوی‌های تگزاس در حمایت فلسطین

تصاویری از تظاهرات کابوی‌های تگزاس در حمایت فلسطین را مشاهده میکنید.

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