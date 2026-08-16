https://mehrnews.com/x3cPBC ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳ کد مطلب 6918682 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳ سخنرانی حجت الاسلام قمی در خصوص اخلاق نبوی مشهد- حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جمع مردم مشهد در خصوص اخلاق نبوی سخنرانی کرد. دریافت 50 MB کد مطلب 6918682 کپی شد مطالب مرتبط همایش مدیران کل سازمان تبلیغات اسلامی در مشهد آئین اختتامیه بیستودومین اجلاسیه بینالمللی پیرغلامان حسینی در مشهد حجتالاسلام قمی: فرهنگ مقاومت فاطمی و زینبی رمز پیروزی ملت ایران است برچسبها حجت الاسلام محمد قمی مشهد سازمان تبلیغات اسلامی
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