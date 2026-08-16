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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳

سخنرانی حجت الاسلام قمی در خصوص اخلاق نبوی

سخنرانی حجت الاسلام قمی در خصوص اخلاق نبوی

مشهد- حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جمع مردم مشهد در خصوص اخلاق نبوی سخنرانی کرد.

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کد مطلب 6918682

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