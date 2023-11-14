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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۵

برجای ماندن ده‌ها شهید در بمباران مناطق مسکونی و درمانی غزه

برجای ماندن ده‌ها شهید در بمباران مناطق مسکونی و درمانی غزه

حملات هوایی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوار غزه طی ساعات گذشته ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای چندمین هفته پیاپی به حملات وحشیانه خود علیه مناطق مسکونی و درمانی نوار غزه ادامه می‌دهند به طوری که تنها در جریان بمباران ۲ منزل مسکونی در شرق خانیونس واقع در جنوب نوار غزه دست کم ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به شدت مناطق غربی بیمارستان المعمدانی واقع در شهر غزه را بمباران کرد.

در جریان بمباران منازل مسکونی در منطقه السطر الشرقی واقع در خانیونس نیز تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شده‌اند. جنگنده‌های متجاوز یک منزل مسکونی در منطقه الخلفا واقع در مرکز اردوگاه جبالیا را نیز بمباران کردند.

شب گذشته نیز ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را در نوار غزه رقم زد به طوریکه جنگنده‌های صهیونیست دست کم ۱۲ خانه را در یک محله مسکونی در اردوگاه جبالیا به طور کامل بمباران و تخریب کرد.

گزارش شده است که در این جنایت دست کم ۳۱ فلسطینی شهید و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

کد مطلب 5938397

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