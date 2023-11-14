نظامیان صهیونیست با راکت «تی بی جی» هدف قرار گرفتند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی و مراکز درمانی نوار غزه در حالی ادامه دارد که نیروهای مقاومت ساکت نمانده و به صورت گسترده با عناصر متجاوز در محورهای مختلف نوار غزه درگیر شدهاند.
تحریم هایی انگلیس و آمریکا علیه رهبران مقاومت در همسویی با تل آویو
دولت انگلیس امروز سه شنبه تحریم هایی را علیه ۴ نفر از سران ارشد حماس و ۲ نفر دیگر به بهانه تامین مالی حماس اعمال کرد.
بر اساس بیانیه صادره از سوی دولت انگلیس، «یحیی سنوار» رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه از جمله مقاماتی است که تحت تحریم قرار گرفته است.
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را به بهانه های واهی و مضحک علیه مقاومت فلسطین (حماس) وضع کرد.
بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیه ای از وضع تحریم هایی علیه چند فرد و شرکت مرتبط با حماس خبر داد.
بهانه وزارت خزانه داری آمریکا از این اقدام؛ اعمال تحریم هایی علیه برخی از افراد مرتبط با حماس و ساز و کارهای تامین مالی این گروه از ایران ادعا شد!
بیانیه صادره از سوی این نهاد آمریکایی اضافه کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا سومین دور تحریم های خود را علیه افراد و نهادهای وابسته به حماس اعمال کرد. این اقدام مقامات کلیدی حماس و مکانیسم هایی را که ایران از طریق آنها از حماس و جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) را حمایت می کند، مشخص کرده است. اقدام امروز با انگلیس هماهنگ شده و با هدف (!) محافظت از سیستم مالی بین المللی در برابر سوء استفاده از سوی حماس و توانمندسازان آن انجام شده است!
مقاومت با سلاح های مختلف نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که به شرق جحر الدیک نفوذ کرده بودند را با سامانه موشکی ۱۱۴ میلیمتری «رجوم» هدف قرار داد.
مبارزان قسام نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی که در یکی از ساختمانهای جنوب غرب شهر غزه سنگر گرفته بودند را با راکت «تی بی جی» هدف قرار دادند.
در محور جنوب شهر غزه نیز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با سامانه موشکی ۱۱۴ میلیمتری رجوم توسط گردانهای قسام مورد هجوم قرار گرفتند.
گردانهای قسام تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در بیت حانون را نیز با خمپاره سنگین هدف قرار داد.
علاوه بر این یک تانک صهیونیستی در شمال غرب شهر غزه، یک نفربر «ببر» و ۳ جنگافزار صهیونیستی دیگر در غرب شهر غزه و دو تانک دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب غرب شهر غزه نیز با راکت «یاسین ۱۰۵» از سوی مبارزان قسام هدف گرفته شد.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در موضع «کرم ابوسالم»، محور جنوب غرب غزه و منطقه جحر الدیک با خمپاره هدف قرار داده است.
همچنین نظامیان و ارتش رژیم صهیونیستی در «نتساریم» و اطراف ساختمان «بکرون» نیز با موشکهای بدر ۱ از سوی گردانهای قدس مورد هجوم قرار گرفت.
گردانهای قدس اعلام کرد که مبارزان این گردانها در منطقه السلاطین واقع در غرب بیت لاهیا در شمال نوار غزه به شدت با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شدهاند.
خبرنگار الجزیره نیز از تداوم درگیری میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای مختلف همزمان با حملات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه خبر داد.
حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه
صدای چندین انفجار در یکی از پایگاههای نظامیان اشغالگر آمریکایی در سوریه به گوش رسیده است.
منابع خبری اعلام کردند که پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان گازی کونیکو واقع در حومه شمالی دیرالزور سوریه با ۷ موشک هدف قرار داده شده است.
این منابع اعلام کردند که این موشکها به اهداف خود اصابت کردهاند و در نتیجه این اتفاق صدای چندین انفجار در منطقه به گوش رسیده است.
از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد که در واکنش به جنایات دشمن صهیونیستی در غزه مبارزان مقاومت، پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی کونیکو در سوریه را هدف قرار دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است: پایگاه اشغالگران آمریکایی در کونیکو با چندین موشک مورد حمله قرار گرفت. این موشکها به صورت مستقیم به اهداف خود برخورد کردند.
جدیدترین موضع گیری یونیسف
«جیمز الدر» (James Elder) سخنگوی منطقه ای یونیسف امروز در سخنانی اذعان کرد: کودکان بیشترین قربانیان جنگ غزه هستند. بیمارستان هایی که کودکان در آن نگهداری می شوند بمباران می شوند.
سخنگوی منطقه ای یونیسف در این ارتباط اضافه کرد: بیش از ۴۶۰۰ کودک تاکنون در نوار غزه کشته شده اند. کودکان در نوار غزه در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. بسیاری از مدارس که کودکان و خانواده های آنها را در خود جای داده اند، صلاحیت ارائه خدمات به عنوان سرپناه را ندارند.
وی در این ارتباط افزود: قبل از جنگ، بیش از ۵۰ درصد از کودکان نیاز به مراقبت های روانی داشتند. راه حل فوری دور نگه داشتن کودکان از آسیب های روانی؛ توقف خشونت است
حمدان: جنگ همچنان در مراحل آغازین خود است
اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به ملت فلسطین و ملتهای آزاده جهان اطمینان داد که اوضاع مقاومت و گردانهای قسام خوب است و مقاومت کنترل اوضاع را به دست دارد.
حمدان گفت: به اشغالگران میگوییم که جنگ همچنان در مراحل آغازین خود است و اتفاقات بزرگتری پیشروست. در نبرد پایاندادن به اشغالگری، حمایت از مسجدالاقصی، آزادسازی اسرا و برپایی کشور فلسطین به پایتختی قدس به سر میبریم. هدفقراردادن زیرساختها و بیمارستانهای غزه از سوی اشغالگران برای سوقدادن ملت ما به سوی ترک نوار غزه است. اشغالگران میخواهند ملت فلسطین را آواره و واقعه «نکبه» را تکرار کنند.به اسموتریچ میگوییم که ما در این سرزمین باقی میمانیم و این شما ترسوها هستید که افرادی گذرا هستید.
وی ادامه داد: ما منتظر گشایش کامل گذرگاه رفح برای ورود کمکها و درمان زخمیها هستیم. ۱۷۰ پیکر در گوری جمعی در بیمارستان شفا دفن شدند؛ این موضوع لکه ننگی بر پیشانی جامعه بینالملل است. ادعاهای اشغالگران در مورد بیمارستان الرنتیسی سادهلوحانه است و از حالت روانی یک ارتش شکستخورده حکایت دارد. از سازمان ملل خواستیم که کمیتهای بینالمللی برای پیگیری اوضاع بیمارستانها جهت برملاکردن دروغهای اشغالگران تشکیل دهد. مجددا از سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی میخواهیم که برای حمایت از بیمارستانها و مراکز پزشکی به نوار غزه بیایند. از ملتهای عربی و اسلامی و ملتهای آزاده قدردانی میکنیم و از آنها میخواهیم که تا توقف حمله به غزه به تظاهرات ادامه بدهند.
این رهبر حماس خطاب به خانوادههای اسرای صهیونیست گفت: به خانوادههای اسرا و بیگانگان میگوییم که ما میخواهیم، افراد خانواده شما را به شما بازگردانیم، اما این کابینه نتانیاهو است که مانع از این موضوع میشود. هیچ چیز مانع از آزادی اسرای ما از زندانهای اشغالگران نخواهد شد. نتانیاهو جنگ را به دلایل شخصی طولانی میکند و به اسرائیلیها و نظامیان اسرائیلی حاضر در میدان اهمیتی نمیدهد. به خانوادههای اسرائیلی میگوییم که به کابینه فرصتطلب نتانیاهو فشار بیاورید و وقت را تلف نکنید؛ چرا که زمان رو به پایان است.
تل آویو هدف حملات موشکی قرار گرفت
منابع خبری اعلام کردند که صدای آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمده و متعاقب آن انفجارهای شدید هم شنیده شده است.
برخی منابع از فرار صهیونیستها پس از موشکباران خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که برخی ساختمان ها به طور مستقیم هدف قرار گرفته است.
گردانهای قسام اعلام کرد: در واکنش به جنایات اشغالگران علیه غیرنظامیان، تل آویو را موشکباران کردیم.
هلاکت ۷ نظامی صهیونیست به دست قسام
گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزان این گردانها ۷ نظامی اشغالگر اسرائیلی را در محور شمال شهر غزه از فاصله صفر از پای درآورده و یک نفربر و دو تانک اسرائیلی را هم در همین منطقه با راکتهای ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و به آتش کشیدند.
قسام اعلام کرد که پایگاه نظامی اسرائیلی رعیم را هدف حمله موشکی قرار داده است.
همچین گردانهای قسام از هدف قرار دادن تانک و بولدوزر رژیم صهیونیستی در شمال غرب شهر غزه با راکت یاسین ۱۰۵ و تاندوم خبر داد.
گردانهای قسام اعلام کرد که دو تانک و یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال غرب غزه با گلولههای آر پی جی هدف قرار داده است.
گردانهای قسام اعلام کرد که یک سامانه خمپارهانداز ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
گردانهای قسام اعلام کرد که خودروها و نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در پایگاه کرم ابو سالم در مجاورت باریکه غزه با گلولههای خمپاره کالیبر سنگین هدف قرار داده است.
خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در عین هاشلوشا و کزویم در اطراف غزه خبر داد.
الحوثی: مواضع بیش از یک میلیارد مسلمان در قبال فلسطین ضعیف است
عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی عزت، کرامت و سربلندی امت اسلام را در انجام فریضه جهاد دانست.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: بدون جهاد امت اسلامی خوار و ذلیل می شود، دچار تشتت می شود و زیر یوغ دشمنان خود می رود.
الحوثی گفت: حالت ضعف کنونی امت اسلامی و گرفتاریهایی که در نتیجه آن برای امت اسلامی ایجاد میشود، به روشنی اهمیت فریضه جهاد در راه خدا را نشان میدهد.
وی افزود: نیاز ضروری وجود دارد که امت اسلامی قوی باشد و از یک سو بتواند به مسئولیتهای خود عمل کند و از سوی دیگر بتواند از خود دفاع کند.
الحوثی گفت: انفعال امت اسلامی، خالیکردن پشت یکدیگر و نبودِ روحیه جهادی باعث میشود که امت اسلامی، کرامت و استقلال خود را از دست بدهد، زیانهای بسیار بزرگی را متحمل شود و در معرض طمعورزی دشمنان قرار بگیرد.
وی افزود: هنگامی که امکانات و جمعیت بسیارِ امت اسلامی را با سطح تاثیرگذاری و نقش آنان در جهان با هم مقایسه میکنیم، نتیجه آن بسیار تاسفبرانگیز و ناراحتکننده است.
الحوثی گفت: مواضع بیش از یک میلیارد مسلمان در برابر مصیبتهای بزرگ ملت فلسطین که بیش از ۷۰ سال به طول انجامیده است، مواضعی محدود و ضعیف است.
وی ادامه داد: غزه با نسلکشی جمعی و کشتار مردم بیگناه در مساجد، مدارس، بیمارستانها و مدارس وابسته به سازمانهای بینالمللی که برای پناهگرفتن به آنجا رفتهاند دست و پنجه نرم میکند.
الحوثی گفت: نوار غزه با محاصره مشترک عربی اسرائیلی روبروست و کشورهای همسایه آن تلاشی جدی برای رساندن غذا، دارو و نیازهای بشری به آن ندارند.
تداوم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی
وزارت خزانهداری آمریکا و کشور انگلیس امروز سه شنبه تحریم های جدیدی را به بهانه های واهی و مضحک علیه مقاومت فلسطین (حماس) وضع کردند.
حملات جدید مقاومت به نظامیان صهیونیست
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در موضع «کرم ابوسالم» با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.
یکی دیگر از تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز در شمال غرب شهر غزه با راکت «یاسین ۱۰۵» و بمب دستی «فدایی» از سوی گردانهای قسام هدف قرار گرفت.
همچنین گردانهای قسام اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که در یکی از ساختمانهای شمال شهر غزه سنگر گرفته بودند را با راکت «تی بی جی» هدف قرار داده است.
یکی دیگر از جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز در غرب شهر غزه از سوی گردانهای قسام با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده شد.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که مبارزان این گردانها به شدت با نظامیان دشمن در مرکز شهر غزه درگیر شدهاند.
علاوه بر این گردانهای مجاهدین نیز اعلام کرد که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیک موضع نظامی «ایرز» واقع در شمال نوار غزه موشکباران کرده است.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شرق شهرک زیتون واقع در نوار غزه نیز از سوی گردانهای مجاهدین با خمپاره سنگین مورد هدف قرار گرفتند.
همچنین گردانهای مجاهدین از درگیری با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای النصر و تل الهوی و واردنمودن آسیبهای حتمی به نظامیان دشمن خبر داد.
ضربات مهلک مقاومت به نظامیان صهیونیست
گردانهای قسام اعلام کرد که یک تانک رژیم صهیونیستی را در جنوب غرب غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
گردانهای قسام همچنین بیان کرد: خودروها و نظامیان صهیونیست با موشکهای کم برد رجوم کالیبر ۱۱۴ میلی متر هدف قرار گرفت. خودروها و نظامیان صهیونیست در محور جنوب غزه با موشکهای کوتاه برد رجوم کالیبر ۱۱۴ میلی متر هدف قرار گرفتند.
قسام همچنین اعلام کرد که دو تانک اسرائیلی را در محور غرب غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده که یکی از آنها تانک یک فرمانده اسرائیلی بوده است.
قسام طی ساعات اخیر چندین تانک اسرائیلی را در غزه هدف قرار داده و ۲ نظامی اسرائیلی را هم از فاصله صفر به قتل رسانده و ۳ نظامی دیگر را هم زخمی کرده است.
از سوی دیگر سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد که پایگاه نظامی اسرائیلی مارس را هدف حمله موشکی قرار داده است.
منابع خبری همچنین اعلام کردند که آژیر خطر در ناحل عوز به صدا درآمده است.
حملات جدید حزب الله به نظامیان رژیم صهیونیستی
منابع عبری از حملات جدید مقاومت اسلامی لبنان به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در الجلیل خبر دادند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شلیک موشک ضدزره از لبنان به سمت یکی از پایگاههای ارتش رژیم صهیونیستی در الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.
حزب الله لبنان اعلام کرد که گروهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در نزدیکی پایگاه المرج در شمال فلسطین اشغالی با اسلحه مناسب هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به آنها وارد کرده است.
حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه عیتا الشعب در جنوب لبنان را زمینی و هوایی زیر آتش گرفته است.
توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف منطقه اللبونه را گلوله باران کرد.
یک تانک اسرائیلی دو منزل را در اطراف شهرک طیرحرفا هدف قرار داد.
آمار جدید شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه
سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت: اوضاع در غزه به علت کشتار اشغالگران فاجعه بار است.
وی افزود: غزه در معرض کشتار جمعی به شکل آشکار قرار دارد. شمارشهیدان به بیش از ۱۱۵۰۰ و شمار مجروحان به ۲۹ هزار نفر رسیده است.
معروف گفت: بیمارستان الشفاء هشت بار متوالی هدف حمله قرار گرفته است. بیش از صد پیکر خارج از بیمارستان است و اشغالگران اجازه دفن آنرا نمی دهند.
وی افزود: بیمارستانهای زیادی وضعیت مشابه بیمارستان الشفاء دارند. ۵۵ آمبولانس به شکل مستقیم هدف قرار گرفته است. کادر پزشکی هم هدف قرار گرفته اند. غزه در معرض کشتار هدفمند قرار دارد.
آنروا: ۱۰۱ نفر از پرسنل ما در غزه کشته شده اند
سخنگوی آنروا اعلام کرد: آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار ورود سوخت به غزه شده اند اما اسرائیل پاسخش منفی است. سازمان ملل باید از مصونیت برخوردار باشد اما بیش از ۶۰ مرکز وابسته به آنروا آسیب دیده است.
وی افزود: گرسنگی در غزه بیداد می کند و آب آشامیدنی نیست و قیمت مواد غذایی غیرمعقول است.
سخنگوی آنروا اعلام کرد: ۱۰۱ نفر از پرسنل ما در غزه کشته شده اند و این تاریخ سازمان ملل بی سابقه است و سابقه ندارد که در یکماه این تعداد کشته شوند.
دفن شهدا در گور جمعی در بیمارستان الشفاء
اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: تصمیم به دفن پیکرهای شهدا در بیمارستان الشفاء در گور جمعی گرفتیم. حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ پیکر در بیمارستان هستند که باید در گور جمعی دفن شوند.
وی افزود: نیاز به ۶ ساعت برای دفن شهدا داریم. شمار شهیدان به سبب عدم امکان درمان بیماران و مجروحان در حال افزایش است. هیچ آمبولانسی از جمعه شب نتوانسته است که وارد بیمارستان الشفاء شود. گلوله به این بیمارستان شلیک می شود و محاصره شدگان در معرض مرگ قرار دارند. آب و غذایی نیست و همه در معرض مرگ هستند.
شنیده شدن صدای انفجار شدید در ایلات
منابع عبری اعلام کردن که آژیر خطر در ایلات در فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.
منابع عبری زبان از وقوع انفجاری بزرگ در شهر اشغالی ایلات خبر دادند.
موشکباران عسقلان
منابع عبری از شلیک موشکهای جدید به عسقلان و شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.
این منابع بیان کردند که عسقلان به طور مستقیم هدف قرار گرفته است.
نبرد سنگین در غزه
همزمان نبرد سنگینی در کوی النصر در شمال غزه میان رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست جریان دارد. در منطقه الرمال و شیخ عجلین در غرب غزه هم نبرد سنگینی جریان دارد.در اطراف الیرموک در مرکز غزه هم نبرد سنگینی جریان دارد.
هلاکت دو نظامی صهیونیست به دست قسام
گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزان این گردانها دو نظامی اسرائیلی را از فاصله صفر به قتل رسانده و ۳ نظامی دیگر را هم در درگیریهای بیت حانون زخمی کردند.
سرایا القدس اعلام کرد که صبح امروز تجهیزات و نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در کیبوتس نیریم در اطراف غزه هدف حمله گسترده راکتی قرار داده است.
سرایا القدس همچنین گزارش داد: رزمندگان ما در حال نبرد سنگین در مرکز شهر غزه با نظامیان رژیم صهیونیستی هستند.
رژیم صهیونیستی از وقفه ۴ ساعته حملات در غزه خبر داد
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حملات در غزه برای چهار ساعت متوقف خواهد شد تا باقیمانده غیرنظامیان این منطقه را ترک کنند.
ادرعی به زبان عربی در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: ما امروز عملیاتها در منطقه التفاح را از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به وقت محلی متوقف خواهیم کرد.
وی اضافه کرد که کریدور بشردوستانه جهت تخلیه عیرنظامیان از شمال نوار غزه دوباره از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ بعدازظهر فعال خواهد بود. این مسیر از جاده صلاحالدین تا جنوب غزه امتداد دارد.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی فرصتی (۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به وقت محلی) را برای تخلیه در اختیار ساکنان اردوگاه الشاطی قرار خواهد داد.
رهبر جنبش انصارالله یمن: اگر راه زمینی باز بود صدها هزار یمنی خود را به فلسطین می رساندند
عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: مشخص است که نظامهای عربی جدیت لازم را برای اقدام در خصوص تحولات غزه ندارند.
وی در ادامه افزود: در نشست اخیر سران کشورهای عربی شاهد موضع گیری خاصی در قبال فلسطین نبودیم. گفته میشود این نشست نماینده تمام مسلمانان است اما در عین حال تنها بیانیه صادر میکند. آیا این تمام قدرت ۵۷ کشور عربی است؟
عبدالملک الحوثی تصریح کرد: اگر برای مردم یمن یک راه زمینی به سمت فلسطین بود میدیدیم که صدها هزار مجاهد یمنی برای مبارزه مستقیم با دشمن صهیونیستی وارد عمل میشدند.
وی تاکید کرد: روز گذشته یک عملیات موشکی و پهپادی علیه دشمن صهیونیستی از سمت یمن انجام شد. رژیم صهیونیستی جرأت ندارد پرچم خود را بر روی کشتیهایش در دریای سرخ به اهتزاز درآورد و آن را پنهان میکند. این بهترین دلیل برای نشان دادن تأثیرات ما در هدف قرار دادن دشمن است.
دیدهبان حقوق بشر: درباره حملات اسرائیل به بیمارستانها به عنوان جنایت جنگی تحقیق شود
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که حملات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه بیمارستانهای نوار غزه باعث وخیمتر شدن اوضاع بهداشتی در این باریکه تحت محاصره شده است.
این سازمان تصریح کرد: باید در خصوص حملات اسرائیل علیه بیمارستانهای نوار غزه به عنوان جنایات جنگی تحقیق شود.
دیده بان حقوق بشر تاکید کرد: اسرائیل تا الان ادله و شواهد جدی که اثبات کند از این بیمارستانها برای اهداف نظامی استفاده شده ارائه نداده است.
این سازمان بین المللی اعلام کرد: کابینه اسرائیل باید به این حملات علیه بیمارستانها در غزه پایان دهد. یک کمیته حقیقت یاب بین المللی مستقل و دادگاه جنایی بین المللی باید در خصوص اوضاع غزه تحقیق کنند.
از سوی دیگر هلال احمر فلسطین اعلام کرد: تنها ژنراتور تولید برق در بیمارستان الامل واقع در خانیونس از کار افتاده و بدین ترتیب جان ۹۰ بیمار و ۹ هزار آواره فلسطینی که به این بیمارستان پناه آوردهاند در خطر است.
سخنگوی وزارت بهداشت دولت غزه امروز اعلام کرد: بیمارستانهای این منطقه دیگر توان ارائه خدمات پزشکی را در سایه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ندارند.
نتانیاهو: اگر جنگ را نبریم، آمریکا و اروپا هدف بعدی هستند!
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در توجیه ادامه جنایتهای این رژیم در نوار غزه و نسلکشی مردم فلسطین مدعی شد که «ما باید نه تنها به خاطر خود، بلکه به خاطر خاورمیانه و به خاطر همسایگان عرب خود پیروز شویم.»
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ما باید به خاطر دنیای متمدن پیروز شویم. این نبردی است که ما در حال جنگیدن در آن هستیم و هیچ جایگزینی به غیر از پیروزی وجود ندارد.
آمریکا و کشورهای اروپایی در چند هفته اخیر با تمام توان سیاسی و نظامی از جنایتهای صهیونیستها در نوار غزه حمایت کردند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین خطاب به مقامات آمریکایی و اروپایی مدعی شد «اگر ما الان برنده نشویم، اروپا بعدی است و شما نفر بعدی و ما باید برنده شویم.»
نتانیاهو در ادامه با تکرار ادعاهای مضحک خود درباره جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و مقاومت فلسطین مدعی شد: آنها میخواهند خاورمیانه و جهان را به دوران تاریکی بازگردانند و در طرف دیگر اسرائیل، کشورهای عربی مدرن، ایالات متحده و همه نیروهایی که میخواهند صلح و رفاه برای خاورمیانه و جهان بیاورند ایستادهاند و این نبردی است که در حال حاضر در حال انجام است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر تاکید کرد که «بایدن و دولت او از اسرائیل در جنگ علیه حماس بسیار حمایت کرده» و به درخواستها برای ایجاد یک کریدور امن برای غیرنظامیان فلسطینی برای خروج از غزه و ارسال کمکهای بشردوستانه اشاره کرد.
بمباران مناطق مسکونی و درمانی غزه
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی برای چندمین هفته پیاپی به حملات وحشیانه خود علیه مناطق مسکونی و درمانی نوار غزه ادامه میدهند به طوری که تنها در جریان بمباران ۲ منزل مسکونی در شرق خانیونس واقع در جنوب نوار غزه دست کم ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به شدت مناطق غربی بیمارستان المعمدانی واقع در شهر غزه را بمباران کرد.
در جریان بمباران منازل مسکونی در منطقه السطر الشرقی واقع در خانیونس نیز تعدادی از فلسطینیهای بی گناه به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدهاند. جنگندههای متجاوز یک منزل مسکونی در منطقه الخلفا واقع در مرکز اردوگاه جبالیا را نیز بمباران کردند.
دستاوردهای میدانی نیروهای فلسطینی در نبرد زمینی با اشغالگران
از سوی دیگر نبرد جانانه نیروهای مقاومت فلسطین با عناصر متجاوز در محورهای مختلف نوار غزه ادامه دارد به طوری که سرایا القدس با صدور بیانیهای اعلام کرد که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی را که قصد نفوذ به شمال غرب غزه را داشتند با شلیک خمپاره هدف قرار داده است.
فلسطین الیوم نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت فلسطین به صورت گستردهای با عناصر متجاوز در چند محور شهر غزه درگیر شده و موفق شدهاند دستاوردهای میدانی قابل توجهی را محقق سازند.
تعطیلی بیمارستانهای غزه طی ۴۸ ساعت آینده
از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت دولت غزه اعلام کرد: بیمارستانهای این منطقه دیگر توان ارائه خدمات پزشکی را در سایه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ندارد.
وی در ادامه افزود: در صورت عدم دریافت کمکهای بشردوستانه فعالیت بیمارستانهای نوار غزه طی ۴۸ ساعت آینده متوقف خواهد شد.
دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به دروغهای خود در خصوص بیمارستانهای این باریکه ادامه داده و برای تداوم بمباران بیمارستانها و مراکز درمانی و کشتار بیماران زمینه چینی میکند.
این نهاد دولتی فلسطین تصریح کرد: مسئولیت کامل ارتکاب هرگونه حماقت علیه بیمارستانهای نوار غزه بر عهده اشغالگران صهیونیست است.
حمله نظامیان صهیونیست به کرانه باختری / ۱۵ فلسطینی شهید و زخمی شدند
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از ساعاتی قبل به مناطقی از کرانه باختری یورش بردند به طوری که این متجاوزان به شهر قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری از چند محور حمله کردند.
بامداد امروز نیز عناصر رژیم صهیونیستی در نزدیکی بیت عینون واقع در الخلیل به سمت یک جوان فلسطینی شلیک کرده و او را به شهادت رساندند.
اشغالگران صهیونیست علاوه بر یورش به مناطق مختلف کرانه باختری یک منزل مسکونی در داخل اردوگاه طولکرم واقع در شمال کرانه باختری را با استفاده از پهپاد هدف قرار دادند. هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که در پی این حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به طولکرم دست کم ۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
همچنین اخباری از درگیریها میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در این اردوگاه منتشر شده است.
از سوی دیگر نیروهای واکنش سریع وابسته به گردانهای شهداالاقصی اعلام کردند که سه عدد از تجهیزات و جنگ افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در کنار یک بولدوزر نظامی این رژیم را با استفاده از بمبها و نارنجکهای دستی منهدم کردند.
این عملیات نیروهای فلسطینی در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه طولکرم واقع در کرانه باختری صورت گرفت.
هلاکت و مجروحیت تعدادی از نظامیان صهیونیست
از سوی دیگر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۲ نظامی صهیونیست دیگر در حمله زمینی به نوار غزه اذعان کرد.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این ۲ نظامی متجاوز در درگیریهای شب گذشته شمال نوار غزه به هلاکت رسیدهاند. در این درگیریها همچنین ۴ نظامی صهیونیست دیگر زخمی شدهاند.
این در حالیست که فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی و مقامات سیاسی این رژیم با ارائه هرگونه آمار شفاف و دقیق از تعداد عناصر به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر تاکنون کاملاً مخالف هستند.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرد که در جریان حمله موشکی علیه منطقه نطوعا واقع در نزدیکی مرزهای مشترک با لبنان ۲ نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدهاند.
ادعای مسئول صهیونیست درباره آتش بس موقت
از سوی دیگر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک مسئول صهیونیست مدعی شد: تل آویو و حماس در حال نزدیک شدن به یک توافق مبنی بر آتش بس موقت در نوار غزه به مدت ۵ روز و تبادل دهها اسیر هستند.
این مسئول صهیونیست ادعا کرد: توافق اولیه بر آزادسازی زنان و کودکان اسرائیلی طی چند گروه همزمان با آزادسازی زنان و جوانان فلسطینی از زندانهای اسرائیل تاکید دارد.
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