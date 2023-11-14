به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: این وسایل نقلیه به دلیل عدم رعایت قانون از سال‌های قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده است که پس از انتشار آگهی و در صورت عدم مراجعه صاحبان آن‌ها، به‌صورت متناوب به مزایده گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: ماه گذشته نیز در راستای اجرای ماده ۱۵ و ۲۱ دستورالعمل ساماندهی فرآیند، توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، این وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان شناسایی و ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از چهار پارکینگ شهرهای اهواز، شوش و دزفول از طریق مزایده و فروش، تعیین تکلیف شد.

دهقانی ادامه داد: در ادامه این اقدامات، ۶ هزار و ۲۵۵ وسیله نقلیه اعم از پنج هزار و ۵۶۲ دستگاه موتورسیکلت و ۶۹۳ خودروی بلاصاحب با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی (ره)، شناسایی شد که پس از انتشار آگهی، ظرف سه ماه آینده مزایده آن به صورت حضوری برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در حوزه وسایل نقلیه بلاصاحب مطابق مقررات، پیش از این یک بار از طریق انتشار آگهی جهت مراجعه و ترخیص اخطارهای قانونی داده شده بود که با توجه به عدم مراجعه صاحبان تعداد زیادی از این وسایل نقلیه به‌صورت رسوبی در پارکینگ‌ها باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، اردیبهشت ماه امسال با نگاه به حفظ حقوق شهروندی و ضرورت حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها، توسط حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره به مسئولان قضائی سراسر کشور، ارسال و ابلاغ شد.

پلیس فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود، به مالکان وسایط نقلیه فرسوده برای ترخیص اطلاع رسانی می‌کند. در این فراخوان اعلام می‌شود که در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، وسیله نقلیه در حکم «رها شده» تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.