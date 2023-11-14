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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

رئیس کل دادگستری خوزستان:

مزایده فروش ۶۲۵۵ وسیله نقلیه بلاصاحب در خوزستان برگزار می‌شود

مزایده فروش ۶۲۵۵ وسیله نقلیه بلاصاحب در خوزستان برگزار می‌شود

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با شناسایی ۶ هزار و ۲۵۵ وسیله نقلیه بلاصاحب در پارکینگ‌های استان، به‌زودی مزایده این وسایل نقلیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: این وسایل نقلیه به دلیل عدم رعایت قانون از سال‌های قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده است که پس از انتشار آگهی و در صورت عدم مراجعه صاحبان آن‌ها، به‌صورت متناوب به مزایده گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: ماه گذشته نیز در راستای اجرای ماده ۱۵ و ۲۱ دستورالعمل ساماندهی فرآیند، توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، این وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان شناسایی و ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از چهار پارکینگ شهرهای اهواز، شوش و دزفول از طریق مزایده و فروش، تعیین تکلیف شد.

دهقانی ادامه داد: در ادامه این اقدامات، ۶ هزار و ۲۵۵ وسیله نقلیه اعم از پنج هزار و ۵۶۲ دستگاه موتورسیکلت و ۶۹۳ خودروی بلاصاحب با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی (ره)، شناسایی شد که پس از انتشار آگهی، ظرف سه ماه آینده مزایده آن به صورت حضوری برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در حوزه وسایل نقلیه بلاصاحب مطابق مقررات، پیش از این یک بار از طریق انتشار آگهی جهت مراجعه و ترخیص اخطارهای قانونی داده شده بود که با توجه به عدم مراجعه صاحبان تعداد زیادی از این وسایل نقلیه به‌صورت رسوبی در پارکینگ‌ها باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، اردیبهشت ماه امسال با نگاه به حفظ حقوق شهروندی و ضرورت حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها، توسط حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره به مسئولان قضائی سراسر کشور، ارسال و ابلاغ شد.

پلیس فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود، به مالکان وسایط نقلیه فرسوده برای ترخیص اطلاع رسانی می‌کند. در این فراخوان اعلام می‌شود که در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، وسیله نقلیه در حکم «رها شده» تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

کد مطلب 5938646

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    نظرات

    • اهوازی عرب IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      90 5
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      به چه حقی وسایل نقلیه که که ممکن است داروندار شهروندان باشه به حراج میگذارید؟ازکجا معلوم است صاحبش مریض باشه،زندانی باشه،اتفاقی براس افتاده کی که الان روزنامه میخوانه که اگهی کنید بخوانه شماها موظف هستید باهاشون تماس برقرار کنیداگرنیامدن حق باشماست که صددرصد میان حتی اگه مشکل صاحب سند باشه ممکنه شهر
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      30 2
      پاسخ
      سلام خودرو من توقیف شده بوده الان هر پارکینگی را رفتم پیدایش نکردم از کجا متوجه بشم خودرو من کجا هست لطفاً راهنمایی کنید
      • سلطان IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
        9 2
        برو راهنمایی ورانندگی همان شهر بپرس بهت میگن
    • حیدری IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      28 1
      پاسخ
      به نظر شما ، این چه معنی دارد آیا مگر می‌شود این وسائل رو بدون صاحب معرفی کرد و فروخت شماره بدنه دارند و شماره موتور اگر پلاک عوض شده باشد خوب ببینید بنام کی ثبت شده اند
    • علی IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      3 3
      پاسخ
      دستگاههای مربوطه اگر دنبال یه شخصی بگرید با پلاک ، شماره موتور و...هر چند بار خرید و فروش هم شده باشه مالک اصلی قابل شناسایی است ، البته ما خوزستان ها از ماشین و موتورامون خسته بشیم میزاریم گوشه خیابان مریم یکی دیگه می‌خریم
    • علیرضا IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      12 2
      پاسخ
      سلام.ایاخودروهای.سرقتی.کشف.شده.هم.شامل.میشود..؟
    • سعید US ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      15 0
      پاسخ
      به چه حقی اموال مردم رو که با خون دل وسیله شون رو یا سرقت کردن یا بنوعی نمیدونن کجاست به حراج میذارن
    • سجاد،شوشتر IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      30 2
      پاسخ
      خرید این مال حرام است، چون صاحب دارن، میتونین صاحب تک تک خوروها روپیدا کنید،این وظیفه دولت است، در قبال کارتون دارین حقوق میگیرین،به حراج گذاشتن این مال حرام است وبه گردن اون که این قانون روتعیین وتصویب کرد،
    • حامد IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      17 3
      پاسخ
      بدید ب اونایی ک ندارن ومستحق هستن ب مردم یاد ندید هرچه پیدا کنند بفروشن
    • شهرام IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      27 5
      پاسخ
      مگه میشه این خودرو ها صاحب نداشته باشن.شما که سامانه سرقت خودرو دارید معلومه نام و نشا نی مالک خودرو
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      9 1
      پاسخ
      این رو پلاک ماشین پبام جریمه میاد
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      30 0
      پاسخ
      بدونه صاحب مگه میشه سیستم برایافتن صاحب انقدرضعیف باشه،
    • مرتضی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      25 1
      پاسخ
      از زوی پلاک بدنه صاحب اصلیش پیدا میشه نکنید این کار رو با مال مردم بیچاره
    • یوسی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      25 0
      پاسخ
      والله... بالله... این مال غصبیه هر کس سوار شه
    • علیرضا IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی ها نوشتن به چه حقی مال مردم رو می‌فروشید خوب خود شما نخرید میرسه دست صاحبش.همونایی که شعار میدن نفر اول صف هستند

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