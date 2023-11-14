به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش محیطی «من نوید نیستم!» به نویسندگی، کارگردانی و بازی سیدعلی خوشرو از ۲۶ آبان ماه در کافهتریای چهارسوی تئاترشهر به صحنه میرود.
این نمایش، درباره بازیگر تازهکار تئاتری است که شیفته نوید محمدزاده؛ بازیگر شناختهشده تئاتر و سینماست و این عشق برایش ماجراهایی را در کافه ایجاد میکند. او حتی ساعت ها برای دیدن نوید محمدزاده منتظر میماند و در این مسیر، دچار سرگردانی، بیهویتی و چالشهایی میشود تا خودِ واقعیاش را پیدا کند.
این نمایش از ۲۶ آبان ماه، ساعت ۱۶:۳۰، با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان به صحنه میرود.
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