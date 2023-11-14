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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۰

ماجرای بازیگری که در کافه‌تریای تئاترشهر منتظر نوید محمدزاده است

ماجرای بازیگری که در کافه‌تریای تئاترشهر منتظر نوید محمدزاده است

نمایش «من نوید نیستم!» از آخر هفته در کافه‌تریای چهارسوی تئاترشهر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش محیطی «من نوید نیستم!» به نویسندگی، کارگردانی و بازی سیدعلی خوشرو از ۲۶ آبان‌ ماه در کافه‌تریای چهارسوی تئاترشهر به صحنه می‌رود.

این نمایش، درباره بازیگر تازه‌کار تئاتری است که شیفته نوید محمدزاده؛ بازیگر شناخته‌شده تئاتر و سینماست و این عشق برایش ماجراهایی را در کافه ایجاد می‌کند. او حتی ساعت ها برای دیدن نوید محمدزاده منتظر می‌ماند و در این مسیر، دچار سرگردانی، بی‌هویتی و چالش‌هایی می‌شود تا خودِ واقعی‌اش را پیدا کند.

این نمایش از ۲۶ آبان‌ ماه، ساعت ۱۶:۳۰، با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان به صحنه می‌رود.

کد مطلب 5938728
آروین موذن زاده

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