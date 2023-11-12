«زندگی من یک من ساده» چگونه است؟/ علایقی که فقط از دور جذاب هستند

محمدعلی زمانی کارگردان نمایش «زندگی من یک من ساده» که این روزها در کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر روی صحنه است، درباره ویژگی های این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش برشی از یک زندگی است. درباره آدم‌هایی که عشق و علاقه زیادی به مقوله‌هایی که در دنیای پیرامونشان می‌گذرد، دارند اما وقتی به آن علاقه و عشق‌شان می‌رسند خیلی از تصورات و رویاهایشان فرو می‌ریزد و می‌بینند آنچه که روبه‌رویشان است و اکنون دست‌یافتنی شده آن چیزی نیست که در ذهن و رویاهایشان می‌گذشته است. شراره پورخراسانی نویسنده نمایشنامه روی این موضوع تاکید زیادی کرده است و در «زندگی من یک من ساده» مسئله رسیدن به علایقی را که شاید از نزدیک خیلی جذاب نباشند اما از دور جذاب به نظر می‌رسند، مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: دیالوگی در نمایش وجود دارد که می‌گوید «همیشه منو از کنار خوشبختی با یک اُردنگی بیرون انداختند». در واقع خیلی از مسائل برای آدم‌ها از دور جذاب هستند اما وقتی فاصله‌شان با آنها کم می‌شود و آن علایق در دسترس قرار می‌گیرند و می‌توانند آنها را با پوست گوشت و خون خود لمس می‌کنند نظرشان عوض می‌شود، نمی‌گویم که آن جذابیت برای آنها به طور کامل از بین می‌رود ولی نگاهشان نسبت به این مسایل عوض می‌شود. تلاش ما این بوده که در شیوه اجرایی‌مان این مسئله را برجسته کنیم چون که این نکته پررنگ متن نمایشی ماست.

وی درباره یکی از مشخصه‌های بارز این اثر نمایشی که تاثیر به‌سزایی در شیوه کارگردانی این اثر داشته است، توضیح داد: با تاکید کردن روی برخی جزییات اجرا از طریق نورپردازی تلاش می‌کنیم که یک روایت را هم‌سو با اهمیت کاراکتر پیش ببریم. به دلیل نوع روایت ما که به طور موازی ۲ جهان نمایشی را روایت می‌کنیم، نور در این نمایش عنصر پیش برنده‌ای است. معتقدم که نور می‌تواند یکی از عناصر دراماتورژی باشد، به این مفهوم که می‌تواند قصه را برای ما آسان‌تر و جذاب‌تر کند. علاوه بر این، نورپردازی مناسب می تواند در روشن کردن نقاط تاریک متن به کمک کارگردان بیاید.

کارگردان «زندگی من یک من ساده» با اشاره به علاقه اش به اجرای نمایشنامه‌های ایرانی اظهار کرد: ۲ نمایش قبلی من «راه شیری» و «پوزه چرمی» یک مولفه مشترک داشتند و آن هم در جستجوی هویت گمشده بود. این متن نیز قرابت‌هایی با ۲ متن پیشین دارد. معمولا علاقه‌مند به نمایشنامه‌هایی هستم که کاراکترهایش در جستجوی هویت خود هستند.

نمایش «زندگی من یک من ساده» از ۱۴ آبان ساعت ۱۹ به مدت ۱۵ شب در کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر میزبان علاقه مندان به تئاتر شده است.

در این نمایش، سمیه انصاری، ارغوان رهین، رضا برزن، پویا فلاح و رویا نوذری به ایفای نقش می‌پردازند.

«زندگی من یک من ساده» درباره زنی است که عاشق تئاتر و نقاشی است و زمانی که به تئاتر پا می‌گذارد اتفاقاتی برای او رخ می‌دهد که زندگی‌اش را عوض می‌کند.