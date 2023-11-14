به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل منطقهای در مقاله جدید خود با اشاره به اینکه آمریکا شریک اصلی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حمله قریب الوقوع به جنوب لبنان است، تاکید کرد که این مشارکت تنها منحصر به اختصاص ۱۴.۵ میلیارد دلار کمک نظامی و تسلیحات و تجهیزات امنیتی به اسرائیل نمیشود، بلکه پنتاگون حدود ۲۰۰۰ نظامی و مستشار خود را برای مبارزه به نوار غزه فرستاده است که این موضوع آمریکا و پایگاههای آن در منطقه را در معرض خسارتهای مالی و انسانی گسترده قرار میدهد.
به نوشته عطوان، آمریکا در دو بعد سیاسی و نظامی و همچنین اخلاقی احساس شکست کرده و به همین علت است که لوید آستین وزیر جنگ آمریکا در گفتگوی تلفنی با یوآف گالانت همتای اسرائیلی خود از او خواسته که آمریکا را به سمت شکستی دیگر در لبنان نکشاند و از هرگونه تقابل با حزبالله که باعث گسترش دایره جنگ با محور مقاومت میشود و منافع و پایگاههای آمریکا و متحدانش در منطقه را به خطر میاندازد، خودداری کند.
این تحلیلگر مسائل منطقهای به چند شاخص در خصوص گرفتار شدن آمریکا در جبهههای متعدد منطقهای اشاره کرده و آن را به این صورت برمیشمارد:
اول: افزایش حملات موشکی محور مقاومت در عراق و سوریه طی هفتههای اخیر به پایگاههای آمریکایی که از ۴۰ حمله فراتر رفته و باعث زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نظامی آمریکایی شده است.
دوم: سقوط بالگرد نظامی آمریکا و کشته شدن ۵ نظامی آن در جنوب قبرس که بر اساس بیانیه رسمی آمریکا تمامی کشته شدگان جزو نیروهای ویژه این کشور بودند. وزارت دفاع آمریکا البته عامل اصلی سقوط این بالگرد را مخفی نگه داشته، اما اذعان کرد که این بالگرد در مانور برای تخلیه نیروهای آمریکایی از لبنان و اسرائیل مشارکت داشت.
سوم: احتمال بسته شدن تنگه هرمز و موشک باران کشتیهای جنگی و غیرنظامی در آن که ممکن است از سوی نیروهای انصارالله ضمن همبستگی با فلسطینیان در نوار غزه صورت گیرد. این نیروها تاکنون حملات موشکی و پهپادی زیادی را به بندر ایلات و اهداف دیگر صهیونیستی در صحرای النقب انجام داده و پیش از آن نیز کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی را در بحرالعرب هدف قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر بیش از ۳۴۰۰ نظامی آمریکایی در پایگاههای عراق و سوریه حضور دارند که در صورت گسترش دایره جنگ در غزه و انتقال آن به جنوب لبنان و پیوستن دیگر گروههای مقاومت به آن، صید گرانبهایی برای عناصر این محور خواهند بود.
اطلاعات موجود نشان میدهد که کشتیها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی که به شرق دریای مدیترانه اعزام شدهاند، حدود ۴۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی فاصله گرفتهاند تا در معرض اصابت موشکهای دریایی یاخونت با برد ۳۰۰ کیلومتر که در اختیار حزبالله و سوریه قرار دارد، نباشند.
این گزارش تصریح میکند که نقطه مشترک فرماندهی آمریکا و اسرائیل تنها دشمنی با عربها و مسلمانان نیست، بلکه آنها در ارزیابی نادرست سیاسی و نظامی و عدم درک ماهیت تحولات منطقه به ویژه در زمینه مسائل مربوط به محور مقاومت با هم اشتراک دارند، لذا اگر عملیات ۷ اکتبر را آغازی برای فروپاشی پروژه صهیونیستی بدانیم، آمریکا نیز قطعاً با شکستی دیگر در منطقه مواجه خواهد شد که بزرگتر از شکستهای عراق و افغانستان است.
اسرائیل در حال حاضر به سربار استراتژیک آمریکا تبدیل شده و بدون توجه به قوانین جنگی و انسانی، کودکان و غیرنظامیان را هدف جنایات خود قرار داده و کینه و نفرت از خود را نه در جهان عرب و اسلام بلکه در تمام کره زمین تعمیق میکند. آمریکا نیز در هیچ کدام از جنگهایی که در اوکراین و خاورمیانه به راه انداخته پیروز نخواهد بود و سرنوشتی را خواهد داشت که پیش از این قدرتهای استعماری اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسه با آن مواجه شدند.
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