نامه اعتراضی ۱۰۰ نفر از کارمندان وزارت خارجه آمریکا خطاب به بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر، وبسایت «آکسیوس» اعلام کرد که به یادداشتی از دولت آمریکا دست یافته که نشان میدهد ۱۰۰ نفر از کارمندان وزارت خارجه دولت آمریکا از رئیسجمهور این کشور خواستهاند تا سیاست خود در قبال رژیم صهیونیستی و جنگ غزه را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و خواستار آتشبس در غزه شوند.
این یادداشت که توسط ۱۰۰ کارمند وزارت خارجه و اداره توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) امضا شده، جو بایدن را به گسترش اطلاعات نادرست در سخنرانی خود ۱۰ اکتبر که در دفاع از حمله به غزه بیان کرد، متهم شده است و گفته شده که اسرائیل در حال ارتکاب «جنایت جنگی» در غزه است.
در این یادداشت ۵ صفحهای همچنین آمده: ما قویاً توصیه میکنیم که (دولت ایالات متحده) از آزادی اسرا توسط حماس و (اسرائیل) حمایت کند.
این یادداشت در ۳ نوامبر (۱۲ آبان) به وزارت امور خارجه ارسال شده و با وجود تکرار ادعاهایی در مورد حماس و عملیات طوفان الاقصی، انتقاد خود را بر سیاستهای بنیامین نتانیاهو در حمله به غزه متمرکز کرده است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده: بایدن برای زیر سوال بردن اقدامات اسرائیل بیشتر تلاش کند. این اقدامات - که شامل قطع برق، محدود کردن کمکها و انجام حملاتی است که صدها هزار فلسطینی را آواره کرده است - طبق قوانین بینالمللی همگی جنایت جنگی و / یا جنایت علیه بشریت هستند. ما در ارزیابی مجدد موضع خود در قبال اسرائیل شکست خوردهایم. ما کمکهای نظامی خود به (تلآویو) را بدون رعایت خطوط قرمز دو برابر کردیم.
در این یادداشت همچنین از بایدن به دلیل زیر سوال بردن تعداد کشتهشدگان در غزه انتقاد شده و این درحالی است وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که تاکنون بیش از ۱۱ هزار فلسطینی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدهاند.
مشخص نیست که تاکنون چند یادداشت در مخالفت با سیاستهای دولت بایدن در مورد سیاستهای آمریکا در جنگ غزه، به وزارت امور خارجه فرستاده شده است.
نشریه پولیتیکو هم هفته گذشته در مورد یادداشتی گزارش داد که در آن از دولت آمریکا خواسته شده بود به طور علنی از نقض هنجارهای بینالمللی توسط اسرائیل انتقاد کند. از زمان جنگ ویتنام، وزارت امور خارجه آمریکا یک راه ارتباطی به نام «خط اختلاف» را حفظ کرده است تا به دیپلماتها - در سفارتخانهها و در مقر وزارتخانه - راهی برای ثبت مخالفت خود با سیاستهای دولت بدهد. با وجود اینکه قرار است یادداشتهای مخالف در داخل ساختمان بماند، اما گاهی اوقات این اسناد به رسانهها درز پیدا میکنند.
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