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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۳:۳۵

گزارش CNN از اختلاف در وزارت خارجه آمریکا در تعامل با جنگ غزه

گزارش CNN از اختلاف در وزارت خارجه آمریکا در تعامل با جنگ غزه

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی از نارضایتی گسترده در میان کارکنان وزارتخانه خارجه آمریکا از کشتار غیرنظامیان در غزه و سیاست جو بایدن در خصوص جنگ غزه پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شبکه خبری سی‌ان‌ان دوشنبه شب از اختلاف نظر جدی در دستگاه سیاست خارجی این کشور با سیاست جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در تعامل با جنگ در غزه خبر داد.

بر پایه این گزارش، شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای خطاب به کارکنان وزات خارجه آمریکا با اذعان از ناخرسندی شمار زیادی از کارکنان این وزراتخانه از سیاست کاخ سفید در قبال کشتار غیرنظامیان در غزه مدعی تلاش برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان شد.

در نامه بلینکن به کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به حمایت کاخ سفید از نقش مستقیم رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم بی‌پناه غزه آمده است که اداره سیاسی غزه بایستی به تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری سپرده شود.

آمریکا: دیدگاه ما با نتانیاهو درباره غزه متفاوت است

از سوی دیگر، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی با تاکید بر اینکه دیدگاه‌های واشنگتن با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل درباره احتمال ماندن این رژیم در غزه متفاوت است، اعلام کرد که از دیدگاه واشنگتن، چشم انداز آینده نوار غزه، نه اشغال آن، نه جابجایی ساکنانش و نه حکومت مجدد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران درباره ادعاهای اخیر نخست وزیر رژیم اسرائیل افزود: اظهارات اخیر نتانیاهو در مورد احتمال ماندن در غزه با دیدگاه ما متفاوت است.

کد مطلب 5938338

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    نظرات

    • انا عمار IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
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      پاسخ
      این حرفها همش یک سناریوی فریب و انحراف افکار عمومی جهانیان است . با این فریب می‌خواهند القاء کنند که در سردمداران و مقامات آمریکایی انسانهای خوب هم هست که مخالف کشتار و نسل کشی فلسطینیان هستند در حالیکه همه آنها سرو ته یک کرباس و همه جنایتکار هستند .سازمان ملل متحد هم زیر بلیط شیطان بزرگ آمریکاست .

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