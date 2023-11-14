به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی در آئین افتتاح بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی و نخستین جشنواره فن بازار کشور که در محل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در حال برگزاری است، گفت: به برکت رهنمودهای ارزشمند رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته یک جریان تولید علم در کشور ایجاد شد که نتیجه آن فعال شدن دانشگاهها و پژوهشگاهها و رونق گرفتن فعالیت شرکتهای دانش بنیان بود.
وی افزود: در جریان این خیزش بزرگ میزان سرمایه گذاریها در حوزه دانش بنیانها افزایش یافت و یک ظرفیت بزرگ ملی و مبتنی بر دانش برای رفع مشکلات کلیدی کشور ایجاد شد.
فیروزآبادی ادامه داد: در این سالها و در نتیجه همین روند رو به رشد بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه تلاش کردند تا با تقویت تعاملات خود با ایران از این ظرفیتها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کشورهایی که تا حدودی با ایران نیز زاویه داشتند نیز در این سالها تلاش کردند به سمت دوستی مصلحتآمیز روی بیاورند و با ایران ارتباط بگیرند، اضافه کرد: امروزه در واقع زبان اقتدار، زبان فناوری و اقتصاد دانش بنیان است که به لطف خداوند ایران در این حوزه پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
فیروزآبادی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با نخبگان تصریح کرد: حضرت آقا در دیدار اخیر خود با نخبگان از یک کلید واژه استفاده کردند و فرمودند که نیاز به یک خیزش علمی داریم و برای تحقق این خیزش به سرمایهگذاری جدی داریم.
وی افزود: باور بنده این است که راهبرد تضمینی برای موفقیت این هدفگذاری ایجاد پیوند عمیق میان صنعت و دانشگاه و شرکتهای دانش بنیان است.
معاون علمی رئیس جمهور اظهار داشت: با این اتفاق میتوان علاوه بر شناسایی دقیق نیازهای صنعت سازوکاری را طراحی کرد تا نخبگان و شرکتهای دانش بنیان به صورت دقیق در مسیری که نیاز است فعالیت کنند.
وی در ادامه به جایگاه ویژه صنعت آب و برق در تسریع فرایند خیزش علمی کشور اشاره کرد و گفت: در این بین صنعت آب و برق با توجه به جایگاه ویژهای که در رشد و توسعه ملی دارد، یکی از مخاطبان جدی این راهبرد است که میتوان با ایجاد این پیوند شاهد خیزش علمی جدی در این دو صنعت باشیم.
فیروزآبادی افزود: در واقع صنعت آب و برق کشور صنایع ارزش آفرین هستند که در سایه ارتباط خوب با شرکتهای دانش بنیان توانسته است نقش مؤثری در مسیر پیشرفت کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: صنعت برق و جشنواره فن بازار یکی موفق ترین نمایشگاههای کشور است که تلاش کرده تا در قالب جشنواره ویژه فن بازار نیازهای واقعی صنعت برق را شناسایی کند و برای آن راهکار ارائه کند.
معاون علمی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: در این بین جشنواره فن بازار صنعت برق کشور هم اینکدر حال برگزاری است، در آن ایدههای فناورانه این صنعت به نمایش درآمده و میتواند نقش مؤثری در تسریع این فزایند داشته باشد.
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