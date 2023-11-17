امضای ۲۳ تفاهم نامه و ۴ قرارداد در حوزه صنعت برق

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از نمایشگاه صنعت برق ۲۳ تفاهم نامه و ۴ قرارداد به امضا رسید.
امضای این تفاهم نامهها و قراردادها بین شرکتهای صنعت برق و مراکز علمی و پژوهشی برای همکاری در ساخت محصولات فناورانه انجام شد.
تعدادی از شرکتهای برق منطقهای نیز تفاهم نامههایی را با مراکز علمی به امضا رساندند.
همچنین، در مراسم پایانی بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران محصولات دانش بنیان برتر معرفی شدند تا در صنعت مورد استفاده قرار گیرند.
بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران که از ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرده بود که تا ساعاتی دیگر به کار خود پایان خواهد داد.
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