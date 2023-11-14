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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

فرماندار کارون:

کتابخوانی در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر است

کتابخوانی در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر است

اهواز - فرماندار کارون گفت: کتاب و کتابخوانی می‌تواند در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک بسیار موثری برای جوامع بشری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کعبی فلاحیه پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از پویش «اهدای کتاب، احیای زندگی» و اهدای پنج هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب توسط یک شرکت به کتابخانه های عمومی، اظهار کرد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی از دغدغه‌های اصلی در کشور است و ضرورت دارد در جامعه امروزی و در راستای اشاعه، گسترش و تقویت بیشتر کتاب و کتابخوانی اهتمام ویژه داشته باشیم.

فرماندار کارون گفت: همه ما باید برای بسیج همگانی و گسترش این فرهنگ ارزشمند در کنار یکدیگر بنشینیم و برنامه‌ریزی کنیم و تنها به برنامه و مراسم‌ها اکتفا نکنیم یعنی با یک فکر، خرد جمعی و اندیشه ورزی نسبت به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدم برداریم.

وی عنوان کرد: کتاب بهترین رابط میان گذشته و حال و مونس انسان‌های اندیشمند است.

فرماندار کارون با بیان اینکه در دین مبین اسلام، کتاب و کتابخوانی از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: خداوند تبارک و تعالی در کتاب آسمانی قرآن و این معجزه الهی اهمیت قسم یاد کردن به کتاب و الفاظ کتاب، قلم و علمی که توأم شده با قرآن کریم را به زیبایی تبیین کرده است.

کعبی فلاحیه افزود: کتاب و کتابخوانی می‌تواند در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک بسیار مؤثری برای جوامع بشری باشد.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش می‌تواند در گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی پیشتاز باشد. در جلسات انجمن عمومی باید تخصصی‌تر به این مسائل بپردازیم به گونه‌ای که افزایش آمار کتابخوانی داشته باشیم و در واقع سرانه مطالعه را افزایش بدهیم و از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به گونه‌ای استفاده کنیم که اثر مثبت را در جوامع خودمان بیش از این‌ها مشاهده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سی و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از ۲۳ تا ۳۰ ابان ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5939003

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