به گزارش خبرنگار مهر، سعید کعبی فلاحیه پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از پویش «اهدای کتاب، احیای زندگی» و اهدای پنج هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب توسط یک شرکت به کتابخانه های عمومی، اظهار کرد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی از دغدغههای اصلی در کشور است و ضرورت دارد در جامعه امروزی و در راستای اشاعه، گسترش و تقویت بیشتر کتاب و کتابخوانی اهتمام ویژه داشته باشیم.
فرماندار کارون گفت: همه ما باید برای بسیج همگانی و گسترش این فرهنگ ارزشمند در کنار یکدیگر بنشینیم و برنامهریزی کنیم و تنها به برنامه و مراسمها اکتفا نکنیم یعنی با یک فکر، خرد جمعی و اندیشه ورزی نسبت به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدم برداریم.
وی عنوان کرد: کتاب بهترین رابط میان گذشته و حال و مونس انسانهای اندیشمند است.
فرماندار کارون با بیان اینکه در دین مبین اسلام، کتاب و کتابخوانی از ارزش و جایگاه ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: خداوند تبارک و تعالی در کتاب آسمانی قرآن و این معجزه الهی اهمیت قسم یاد کردن به کتاب و الفاظ کتاب، قلم و علمی که توأم شده با قرآن کریم را به زیبایی تبیین کرده است.
کعبی فلاحیه افزود: کتاب و کتابخوانی میتواند در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی کمک بسیار مؤثری برای جوامع بشری باشد.
وی بیان کرد: آموزش و پرورش میتواند در گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی پیشتاز باشد. در جلسات انجمن عمومی باید تخصصیتر به این مسائل بپردازیم به گونهای که افزایش آمار کتابخوانی داشته باشیم و در واقع سرانه مطالعه را افزایش بدهیم و از همه ظرفیتها و پتانسیلها به گونهای استفاده کنیم که اثر مثبت را در جوامع خودمان بیش از اینها مشاهده کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر؛ سی و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از ۲۳ تا ۳۰ ابان ماه برگزار میشود.
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