پیروزی نوجوانان ایران برابر تیم فوتبال انگلیس در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و انگلیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه از گروه C جام جهانی زیر ۱۷ سال در ورزشگاه بین المللی شهر جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد که نیمه نخست این دیدار با پیروزی یک بر صفر شاگردان حسین عبدی همراه بود. ابوالفضل زمانی (۳۱) برای ایران در نیمه اول گلزنی کرد.

بازی منطقی ایران مقابل قدرت اروپا

آرشا شکوری، عرفان درویش عالی، حسام نفری، نیما اندرز، ابوالفضل ذلیخایی، امیر محمد رزاق نیا، ابوالفضل زمانی، اسماعیل قلی زاده، یعقوب براجعه، ماهان صادقی و ابوالفضل موردی ۱۱ بازیکن ایران در شروع دیدار با انگلیس بودند.

حسین عبدی بدون ترس از اسم نوجوانان انگلیس و تاریخچه موفق آنها در رده نوجوانان بازی منطقی بدون اینکه تیمش را کاملا برای بازی تدافعی بچیند وارد میدان کرد. نوجوانان انگلیس قصد داشتند با نفوذ از جناحین راهی برای لرزش تور دروازه شکوری پیدا کنند اما بازی بدون اشتباه مدافعان ایران و خروج‌های موفق دروازه بان مانع از این امر شد.

هر چه از زمان بازی گذشت نبردهای نفر به نفر به سود ایرانی‌ها تمام شد تا کمترین نفوذ از عمق به دروازه ایران شود اما بیشترین ضد حمله‌های در نیمه اول برای ایران محقق شود.

این تیم روی یکی از همین ضد حملات توانست صاحب کرنر شده و نیما اندرز پشت توپ بایستد تا با سانتر مطلوب خود و رفت و ضربه سر مدافع ایران با پای «کریس رید» برخورد کرده و ابوالفضل زمانی بتواند تور دروازه انگلیس را به لرزه در آورد.

پس از این گل هم موقعیت‌هایی برای هر دو تیم ایجاد شد اما پایان نیمه نخست با همان تک گل به پایان رسید.