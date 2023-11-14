دو بازیکن ایران در جمع بهترین های دیدار با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و انگلیس در مرحله گروهی جام جهانی زیر ۱۷ سال امروز سه شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه بین المللی جاکارتا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری دو بر یک تیم ملی انگلیس به پایان رسید.

در پایان این بازی و از سوی فیفا، رضا غندی پور با میانگین سرعت ۴۲/‌۷‬ کیلومتر در ساعت سرعت بیشتری را نسبت به سایر بازیکنان داخل زمین از خود به ثبت رساند. همچنین یعقوب براجعه با ۶۶ بار در طول بازی کورس سرعت را نسبت به رقیب خود را پیروز شده و بهترین آمار را نسبت به دیگر بازیکنان زمین داشته است.

ایران با این شکست با سه امتیاز در رده سوم گروه C قرار گرفت و در دیدار بعدی باید رو در روی تیم نیوکالدونیا برود.