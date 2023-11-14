۴۵ کیلوگرم ماد مخدر شیشه در سردشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی در این زمینه افزود: برابر خبر واصله مبنی بر انتقال مواد مخدر از مسیر محور اصلی شهرستان‌های سردشت به بانه با تدابیر عملیاتی و اقدامات اطلاعاتی اکیپی از مرزبانان به محل مورد نظر اعزام و اقدام به متوقف کردن خودروی حامل مواد مخدر کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بررسی از خودروی توقیفی، توانستند ۴۴ کیلو و ۳۲۰ گرم موادمخدر از نوع شیشه را کشف کنند.

سردار احمدی با بیان اینکه راننده با رها کردن خودرو از محل متواری شده است، اظهار داشت: تلاش مرزبانان برای دستگیری متهم مورد نظر در دستور کار قرار گرفته است.