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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۳

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی:

۴۵ کیلوگرم ماد مخدر شیشه در سردشت کشف شد

۴۵ کیلوگرم ماد مخدر شیشه در سردشت کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۴۵کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه و توقیف یک دستگاه خودرو توسط مرزبانان در نوار مرزی سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی در این زمینه افزود: برابر خبر واصله مبنی بر انتقال مواد مخدر از مسیر محور اصلی شهرستان‌های سردشت به بانه با تدابیر عملیاتی و اقدامات اطلاعاتی اکیپی از مرزبانان به محل مورد نظر اعزام و اقدام به متوقف کردن خودروی حامل مواد مخدر کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بررسی از خودروی توقیفی، توانستند ۴۴ کیلو و ۳۲۰ گرم موادمخدر از نوع شیشه را کشف کنند.

سردار احمدی با بیان اینکه راننده با رها کردن خودرو از محل متواری شده است، اظهار داشت: تلاش مرزبانان برای دستگیری متهم مورد نظر در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 5939143

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