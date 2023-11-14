به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به ملت فلسطین و ملتهای آزاده جهان اطمینان داد که اوضاع مقاومت و گردانهای قسام خوب است و مقاومت کنترل اوضاع را به دست دارد.
حمدان گفت: به اشغالگران میگوئیم که جنگ همچنان در مراحل آغازین خود است و اتفاقات بزرگتری پیشروست. در نبرد پایاندادن به اشغالگری، حمایت از مسجدالاقصی، آزادسازی اسرا و برپایی کشور فلسطین به پایتختی قدس به سر میبریم.
وی افزود: هدفقراردادن زیرساختها و بیمارستانهای غزه از سوی اشغالگران برای سوقدادن ملت ما به سوی ترک نوار غزه است. اشغالگران میخواهند ملت فلسطین را آواره و واقعه «نکبه» را تکرار کنند.
حمدان تصریح کرد: به اسموتریچ میگوئیم که ما در این سرزمین باقی میمانیم و این شما ترسوها هستید که افرادی گذرا هستید.
وی ادامه داد: ما منتظر گشایش کامل گذرگاه رفح برای ورود کمکها و درمان زخمیها هستیم. ۱۷۰ پیکر در گوری جمعی در بیمارستان شفا دفن شدند؛ این موضوع لکه ننگی بر پیشانی جامعه بینالملل است.
حمدان گفت: ادعاهای اشغالگران در مورد بیمارستان الرنتیسی سادهلوحانه است و از حالت روانی یک ارتش شکستخورده حکایت دارد. از سازمان ملل خواستیم که کمیتهای بینالمللی برای پیگیری اوضاع بیمارستانها جهت برملاکردن دروغهای اشغالگران تشکیل دهد. مجدداً از سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی میخواهیم که برای حمایت از بیمارستانها و مراکز پزشکی به نوار غزه بیایند.
وی افزود: از ملتهای عربی و اسلامی و ملتهای آزاده قدردانی میکنیم و از آنها میخواهیم که تا توقف حمله به غزه به تظاهرات ادامه بدهند.
حمدان خطاب به خانوادههای اسرای صهیونیست گفت: به خانوادههای اسرا و بیگانگان میگوئیم که ما میخواهیم، افراد خانواده شما را به شما بازگردانیم، اما این کابینه نتانیاهو است که مانع از این موضوع میشود.
وی ادامه داد: هیچ چیز مانع از آزادی اسرای ما از زندانهای اشغالگران نخواهد شد. نتانیاهو جنگ را به دلایل شخصی طولانی میکند و به اسرائیلیها و نظامیان اسرائیلی حاضر در میدان اهمیتی نمیدهد.
حمدان افزود: به خانوادههای اسرائیلی میگوئیم که به کابینه فرصتطلب نتانیاهو فشار بیاورید و وقت را تلف نکنید؛ چرا که زمان رو به پایان است.
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