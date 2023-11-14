  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۵

تل آویو موشکباران شد

تل آویو موشکباران شد

منابع خبری اعلام کردند که صدای آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمده و متعاقب آن انفجارهای شدید هم شنیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که صدای آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمده و متعاقب آن انفجارهای شدید هم شنیده شده است.

برخی منابع از فرار صهیونیستها پس از موشکباران خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که برخی ساختمان ها به طور مستقیم هدف قرار گرفته است.

گردانهای قسام اعلام کرد: در واکنش به جنایات اشغالگران علیه غیرنظامیان، تل آویو را موشکباران کردیم.

منابع بیمارستانی رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک صهیونیست در تل آویو خبر داد و حال این صهیونیست زخمی شده را وخیم گزارش داد.

*یوسف کامیاب پور

کد مطلب 5939179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها