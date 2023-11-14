تل آویو موشکباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که صدای آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمده و متعاقب آن انفجارهای شدید هم شنیده شده است.

برخی منابع از فرار صهیونیستها پس از موشکباران خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که برخی ساختمان ها به طور مستقیم هدف قرار گرفته است.

گردانهای قسام اعلام کرد: در واکنش به جنایات اشغالگران علیه غیرنظامیان، تل آویو را موشکباران کردیم.

منابع بیمارستانی رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک صهیونیست در تل آویو خبر داد و حال این صهیونیست زخمی شده را وخیم گزارش داد.

*یوسف کامیاب پور