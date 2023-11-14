هلاکت ۷ نظامی صهیونیست در شمال شهر غزه به دست قسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها ۷ نظامی اشغالگر اسرائیلی را در محور شمال شهر غزه از فاصله صفر از پای درآورده و یک نفربر و دو تانک اسرائیلی را هم در همین منطقه با راکت‌های ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و به آتش کشیدند.

قسام اعلام کرد که پایگاه نظامی اسرائیلی رعیم را هدف حمله موشکی قرار داده است.

همچین گردان‌های قسام از هدف قرار دادن تانک و بولدوزر رژیم صهیونیستی در شمال غرب شهر غزه با راکت یاسین ۱۰۵ و تاندوم خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که دو تانک و یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال غرب غزه با گلوله‌های آر پی جی هدف قرار داده است.

گردان‌های قسام اعلام کرد که یک سامانه خمپاره‌انداز ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

گردان‌های قسام اعلام کرد که خودروها و نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در پایگاه کرم ابو سالم در مجاورت باریکه غزه با گلوله‌های خمپاره کالیبر سنگین هدف قرار داده است.

خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در عین هاشلوشا و کزویم در اطراف غزه خبر داد.