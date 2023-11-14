به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه قرار است روز پنج‌ شنبه موضوع عضویت سوئد به ناتو را بررسی کند.

به دنبال انتشار این خبر، سوئد از تصمیم پارلمان ترکیه استقبال کرد.

از سوی دیگر، «توبیاس بیلستروم» وزیر ‌خارجه سوئد در بیانیه‌ ای در این ارتباط اعلام کرد: این اخبار خوشحال‌ کننده است و سوئد مشتاق عضویت در ناتو است.

این در حالیست که رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه پیشتر به خبرنگاران گفته بود که تلاش خواهد کرد تا حد امکان تصویب عضویت سوئد در ناتو را در پارلمان کشورش تسهیل کند.

«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم پیشتر ابراز امیدواری کرد که سوئد در آینده ای نزدیک به این پیمان نظامی بپیوندد.

استکهلم و هلسینکی پارسال به سیاست چندین دهه‌ای خود مبنی بر بی‌طرفی پایان داده و به بهانه نگرانی‌های ناشی از جنگ اوکراین، درخواست رسمی خود برای پیوستن به این ائتلاف نظامی به سرکردگی آمریکا را مطرح کردند. فنلاند در آوریل به سی‌ویکمین عضو ناتو بدل شد اما ترکیه درخواست سوئد را رد کرد. تأیید تمام اعضای ناتو برای پیوستن عضو جدید به این ائتلاف، الزامی است.

آنکارا استکهلم را به عدم تمایل برای تحویل و استرداد اعضای گروهک تروریستی «پ.ک.ک» و سایر گروه‌های وابسته به آن، متهم کرده بود.