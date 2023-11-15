به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، نشست هماندیشی تقویت و رونق بخشی تبلیغات داخلی صنعت سینما با حضور مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی، رسانه ملی و مدیران صنوف برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی همکاریهای مشترک بین سینماگران و صداوسیما و راههای انجام تبلیغات فیلمهای سینمایی در سیمای جمهوری اسلامی در سالن شهید آوینی این سازمان شکل گرفت و در آن مباحث و نقطه نظرات و راهکارهای مطلوب برای دستیابی به شرایط بهتر و کارآمدتر تبلیغات محصولات سینمایی و حمایت گستردهتر از طریق بسترهای داخلی مطرح شد.
در ابتدای این نشست، حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در سخنانی کوتاه با اشاره به ماهیت حمایتی سازمان از رونق سینما گفت: این جلسه برای بحث و گفتوگو جهت رسیدن به راهکارهایی برای حمایت داخلی از تبلیغات محصولات سینما تشکیل شده است.
وی افزود: در صدد آن هستیم تا با همکاریهای متقابل میان سازمان سینمایی، سینماگران و سازمان صداوسیما شرایط موثرتری برای تبلیغ فیلمهای سینمایی به ویژه از طریق تلویزیون مهیا شود و در این زمینه رویکرد همراهی و همکاری در مدیران صداوسیما هم محسوس است.
در ادامه جلسه، عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سینما یکی از صنایع و صنوفی است که مورد رصد و حمایت این اداره کل قرار گرفته است، گفت: امروز دور هم آمدهایم تا کمک کنیم از ظرفیتهای تبلیغات و تقویت آن، برای رونق بخشی به صنعت سینما کمک کنیم و با مشورت و همراهی دوستان به سمت و سویی برویم که شایسته صنعت سینما در ایران است و امیدواریم بتوانیم با رفع چالشهای موجود شرایط استفاده بیشتر از سیستم رسانههای داخلی را فراهم کنیم.
در ادامه این جلسه محمدحسین فرحبخش با اشاره به جایگاه نظارتی دولت و اعتبار مجوزهای صادره از سوی سازمان سینمایی خواستار حذف نظارتهای موازی و جداگانه این تولیدات در صداوسیما شد.
علی سرتیپی تهیه کننده و پخش کننده فیلم نیز، عنوان کرد: اگر میخواهیم سینما رونق بگیرد و سالنسازی توسعه یابد و بخشهای خصوصی در این عرصه ورود بیشتری پیدا کند باید به این صنعت کمک کنیم.
سرتیپی افزود: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در این دوره تشکر میکنم که واقعا به کمک سینما آمدهاند، پشت سینما ایستاده و در حوزههای مختلف همکاری میکنند، امروز، این روند مثبتی که در حال حاضر با استقبال مردم از سینما به وجود آمده است نیاز به مراقبت دارد تا ادامه پیدا کند.
مرتضی شایسته رییس کانون پخش کنندگان فیلم سینمای ایران در این جلسه با اشاره به هزینه بالای تبلیغات آثار سینمایی پیشنهاد داد: با حمایت سازمان صداوسیما حتیالمقدور، تبلیغات برای سینما رایگان شود.
ابوالحسن داوودی دبیر شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران تاکید کرد: سینما این ظرفیت را دارد که در مقابل اقبال شبکههای ماهوارهای خارجی بایستد و افزایش ارتباط مردم و صداوسیما میتواند ابزار مناسبی برای اقبال عمومی نسبت به آن باشد.
در ادامه جلسه حامد بابایی قایم مقام معاونت اداری مالی و مدیر کل بازرگانی صداوسیما گفت: قصد ما حمایت از سینما است و بنا به تاکید ریاست سازمان صداوسیما روند حمایتی ما از تبلیغات فیلمهای سینمایی روندی مثبت و افزایشی خواهد بود.
بابایی با اشاره به آغوش باز صداوسیما در پذیرش آثار ارایه شده به اداره کل بازرگانی صداوسیما گفت: در صورت داشتن پروانه ساخت و مجوز نمایش این آثار ارزیابی و در کمترین مدت به نتیجه خواهد رسید.
مدیرکل بازرگانی صداوسیما عنوان کرد: پیرو درخواست آقای خزاعی رییس سازمان سینمایی از رییس سازمان صداوسیما در مقایسه با سال گذشته آمار رکورد تبلیغی و تعداد تیزرهایمان در حوزه سینما افزایشی بوده است و مبنای ما در این خصوص رویکرد تشویقی است.
این نشست با حضور حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، حامد بابایی مدیرکل اداره بازرگانی صداوسیما، عباس محمدیان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر، روح الله سهرابی مدیرکل دفتر نظارت بر نمایش فیلم، مرتضی شایسته، رییس کانون پخش کنندگان فیلم سینمای ایران، ابوالحسن داوودی دبیر شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران، محمدحسین فرحبخش کارگردان و تهیهکننده، علی سرتیپی تهیهکننده و پخشکننده سینما، همایون اسعدیان رییس شورای صنفی نمایش، محمدرضا صابری رییس انجمن سینماداران، محمد شایسته تهیه کننده سینما و مصطفی کمیجانی معاون مدیرکل دفتر نظارت بر نمایش برگزار شد.
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