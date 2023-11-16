ماجرای تأخیر واریز یارانه آبان ماه/ ۲۰۲۵ سال جهانی تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ طبق روال هر ماه اعلام شد یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت ۱۲ بامداد روز یکشنبه ۲۱ آبان قابل برداشت است. پس از ماهها نظم تعریف شده برای پرداخت یارانهها، پیامک واریز یارانه برای بسیاری از افراد صبح روز یکشنبه ۲۱ آبان ارسال شد. این تأخیر نگرانیهایی را برای دهکهای اول تا نهم به وجود آورد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه کمک معیشتی بر اساس دهکبندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به حساب سرپرستان خانوار واریز میشد.
یارانه و آغاز شایعات از صدکبندی تا کمبود منابع مالی
تأخیر واریز یارانه از چند ساعت تا بیش از یک روز منجر به دامن زدن شایعات شد.
نخستین شایعه مربوط به «جنگ فلسطین» بود. همواره وقتی کمبودی از سوی مردم در زمینههای اقتصادی احساس میشود این موضوع مطرح میشود که به دلیل کمکهای اقتصادی به کشورهایی مانند فلسطین و لبنان کمبودهایی را برای جامعه به وجود آورده است.
مساله دوم مربوط به «جایگزینی صدکبندی به جای دهکبندی» بود. برخی رسانهها ماه گذشته (مهر ماه) به نقل از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته بودند «تا یک ماه دیگر دستهبندی درآمدی خانوارها از «دهک» به «صدک» تغییر میکند؛ وی گفته بر اساس آخرین تغییراتی که صورت میگیرد، دهکهای درآمدی را از بعد خانواری خارج و به صورت «نفری» دهک بندی میکنیم تا فاصله دهکها رند و ساده شود. در گام دوم آنها را به صورت «صدک» در میآوریم، یعنی هر دهک درآمدی تبدیل به ۱۰ قسمت و «صدک» میشود تا تحلیل بین دهکها کلی نباشد و خیلی ریزتر و دقیقتر آنها را بررسی کنیم.
اما تغییر از دهک به صدک با چه هدفی است؟ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص توضیح داد، زمانی میگفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار شود در آینده حذفی صورت بگیرد، به صورت صدکی خواهد بود و مثلاً تصمیم گرفته خواهد شد که ۳ صدک آخر حذف شوند. البته این شائبه با پیگیری خبرنگار مهر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد و اعلام شد، این طرح هنوز تدوین نشده است.
شایعه سوم «اختلاف نظر و تأمین نشدن منابع مالی از سوی نهادهای ذیربط» بود. در ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۶ تیر ۱۳۸۹ آمده است:
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفاند از طریق شرکتهای تابع ذیربط تمامی دریافتیهای (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتیهای تبصره مذکور از طریق حسابهای مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نمایند.
گفته شد، اختلاف بین شرکت ملی گاز و شرکتهای پتروشیمی و تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز، پرداخت یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ با مشکل مواجه شده است. سخنگو سازمان هدفمندی یارانه در این خصوص اظهار کرد، به جهت یک سری هماهنگیهای بین دستگاهی افرادی که تا کنون موفق به دریافت یارانه خود نشدهاند تا پایان هفته یارانه خود را دریافت خواهند کرد یا این زمان تا پایان ماه به طول میانجامد.
در نهایت هم «هک شدن سیستمهای برخی از بانکها» شایعهای بود که بین مردم میچرخید. البته این موضوع در همان دقایق نخست از سوی مسئولان ارشد نظام بانکی رد و اعلام شد مشکل دیرکرد در پرداخت یارانهها به دلیل مسائل فنی نبوده است.
عصر روز دوشنبه سازمان هدفمندی یارانهها در اطلاعیهای اعلام کرد، مشکل به وجود آمده در پرداخت یارانه مرحله ۱۵۳ مربوط به آبان ماه ۱۴۰۲ به صورت کامل رفع شده و یارانه تمام سرپرستان خانوار مشمول در سراسر کشور واریز شد.
تسهیلات به مشاغل خانگی بدون ضامن
تصویب اعطای وام به مشاغل خانگی بدون ضامن از دیگر اخباری است که در حوزه تعاون محقق شد. بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای خرد خانگی میتوانند صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند.
ضرورت آموزش تخصصی برای تأمین ایمنی
در ادامه کمک به زنان شاغل با فعالیت در منزل بر ضرورت اجرای کار مشترک برای آموزشهای تخصصی «ایمنی در منازل، اماکن عمومی و محلهای کار برای پیشگیری از حوادث» تاکید کرد. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، در حوزه آموزشهای تخصصی ایمنی در منازل و اماکن عمومی و همچنین آموزش ایمنی کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار آمادگی لازم وجود دارد.
فعالیت مجدد یک سامانه در حوزه کار
راه اندازی دوباره سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از دیگر اخبار هفته جاری بود. این سامانه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی به آدرس bimekar.mcls.gov.ir مجدداً بازنویسی و فعال شد. در حال حاضر همه کارگران ساختمانی متقاضی میتوانند در سامانه ثبتنام کرده و با طی مراحل فرآیند شناسایی و تأیید شعب تأمین اجتماعی از مزایای پوشش بیمهای بهرهمند شوند.
سال جهانی تعاون
در مجمع عمومی سازمان ملل و با موافقت اعضا، سال ۲۰۲۵ میلادی به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد. این تصمیم، همه کشورهای عضو همچنین سازمان ملل متحد و سایر ذینفعان مرتبط را تشویق میکند تا از سال جهانی تعاون به عنوان فرصتی برای ارتقای تعاونیها و افزایش آگاهی در زمینه مشارکت آنها در اهداف توسعه پایدار و توسعه کلی پایگاههای اجتماعی و اقتصادی منتفع شوند.
در این گزارش آمده است، تعاونیها در اشکال مختلف خود، حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و همه مردم اعم از زنان، جوانان، افراد مسن، افراد دارای معلولیت و افراد بومی به نحوی ترویج میکنند که شمول آنها موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه کنی فقر و گرسنگی میشود.
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