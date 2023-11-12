برخی یارانه بگیران همچنان منتظر یارانه آبان ماه

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بیستم آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد و ساعت ۱۲ بامداد قابل برداشت می‌بود. این در حالی است که برخی بانک‌ها یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را صبح روز یکشنبه واریز کرده و برخی دیگر هنوز مبادرت به واریز این مبلغ نکرده‌اند.

موضوع را خبرنگار مهر از سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیگیری کرد اما پاسخی دریافت نشد. چندی است از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن از صدک‌بندی می‌شود؛ کلیت این کار برای تحلیل دقیق‌تر و معقول‌تر کردن عدالت بوده و عنوان می‌شود ارتباطی به قطع یارانه‌ها ندارد؛ اما کسانی که با آزمون وسع جدید به صدک‌های بالا و غیرمشمول وارد می‌شوند، یارانه آنها قطع خواهد شد. حال باید دید این تأخیر یارانه‌ها ادامه دارد؟ آیا این تأخیر ارتباطی به جایگزینی صدک‌بندی به جای دهک بندی دارد؟