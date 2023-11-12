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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

برخی یارانه بگیران همچنان منتظر یارانه آبان ماه

برخی یارانه بگیران همچنان منتظر یارانه آبان ماه

برخی بانک‌ها یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ را صبح روز یکشنبه واریز کرده و بعضی دیگر هنوز مبادرت به واریز این مبلغ نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بیستم آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد و ساعت ۱۲ بامداد قابل برداشت می‌بود. این در حالی است که برخی بانک‌ها یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را صبح روز یکشنبه واریز کرده و برخی دیگر هنوز مبادرت به واریز این مبلغ نکرده‌اند.

موضوع را خبرنگار مهر از سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیگیری کرد اما پاسخی دریافت نشد. چندی است از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن از صدک‌بندی می‌شود؛ کلیت این کار برای تحلیل دقیق‌تر و معقول‌تر کردن عدالت بوده و عنوان می‌شود ارتباطی به قطع یارانه‌ها ندارد؛ اما کسانی که با آزمون وسع جدید به صدک‌های بالا و غیرمشمول وارد می‌شوند، یارانه آنها قطع خواهد شد. حال باید دید این تأخیر یارانه‌ها ادامه دارد؟ آیا این تأخیر ارتباطی به جایگزینی صدک‌بندی به جای دهک بندی دارد؟

کد مطلب 5936582
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      21 2
      پاسخ
      سلام برای من بجای 300تومان 250واریزشده
      • امیرطغیانی IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        44 2
        من هنوزیارانه آبان ماه ودریافت نکرده ام
    • حاجی IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      56 5
      پاسخ
      یارانه من واریز نشده
      • مجتبی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
        5 0
        سلام مجتبی سبزی هستم از استان کرمانشاه شهرستان هرسین دارای دو فرزند میباشم آرتوروز زانو از بین رفته افتادم خانه مستاجر هستم خداوند سلامتی بهتان بده برای خاطر ه خداوند کمکم کنید بخدا بچم مریضه تب لرز دار
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      48 2
      پاسخ
      سلام چرا یارانه ما هنوز واریز نشده ما واقعا نیاز داریم
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      41 4
      پاسخ
      ببخشید براچی برای مایارانه واریزنشده دلیلش چیه
      • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        58 5
        سلام یارانه ما هنوز واریز نشده بانک سپه
    • معصومه IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      36 0
      پاسخ
      سلام من زنی سرپرست خانوار باشوهر بیمار و سه بچه محصل ومستاجر حقوقی جز یارانه و مستمری بهزیستی ندارم.ولی یارانه این ماه هنوز نیومده به حسابم؟ خدارو خوش میاد مردم بدبخت رو سرکار می‌زارن .
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      32 4
      پاسخ
      سلام من مدد جو بهزیستی دختر مریض دارم چرا مردم مظلوم اینقدر اذیت مکنیم تنها درآمد من همین یارانه
    • نعمت الله FI ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      36 0
      پاسخ
      باعرض سلام یارانه پست بانک من هنوزواریزنشده
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      33 1
      پاسخ
      سلام چرا یارانه آبان ماه واریز نمی‌شود واقعا احتیاج دارم به این پول
      • محراب AE ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        21 3
        یارانه آبان ماهم چی شد ه کی واریز میشود
    • ناشناس IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      20 1
      پاسخ
      چرا یارانه من که یک زن سرپرست هستم پرداخت نشد ، ماه پیش هم حق عائله مندی حقوق منو پرداخت نکردن رفتم اعتراض زدم ،خدارو خوش نمیاد ،آخه چقدر بی عدالتی
    • US ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      37 4
      پاسخ
      ساعت یازده و نیم یارانه ما هم واریز نشده بانک سپه
    • علی IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      24 2
      پاسخ
      با سلام و احترام امروز ۲۱ آبان ساعت ۱۱و۳۵دقیقه هنوز یارانه ما واریز نشده لطفا اطلاع رسانی کنید با تشکر
    • علی IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      25 2
      پاسخ
      این واقعا مسخره ست حق تمام مردم ایرانه بجای اینکه چند برابرش کنند هر ماه مسخره بازی در میارند برای ما هم نریختند والا پولدارم نیستیم دلیل ندادن یارانه ها رو هم نمیدونیم خواهشا پیگیری کنید
    • علی IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      21 2
      پاسخ
      دولت محترم ما بنده خدا فقط به همین یارانه نگاه میکنم خواهش میکنیم واریز کنین
    • AT ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      11 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشیدمن یه زن باردارم کلی بدهکارم شوهرم ناراحتی قلبی داره یارانمون بجای اجاره میدیم خرجمونم به زوردرمیاریم ولی یارانه ماهنوزواریزنشده
    • جعفر IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      22 2
      پاسخ
      با نک رفاه هستم ظهر ۲۱ هست واریز نشده
    • Yas DK ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      31 0
      پاسخ
      ساعت 11/45هنوزیارانه روحساب واریز نشده بانک سپه
    • حمیده سادات IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      16 1
      پاسخ
      سلام،یارانه واریز نشده بهش نیاز داریم
    • حوریه IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      32 0
      پاسخ
      سلام هنوز برای ما واریز نشده سپه هستیم رسیدگی کنید .
    • بنده خدا ایی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      19 2
      پاسخ
      شورشو درآوردن دیگه
      • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        17 1
        سلام یارانه رو هم نریختن بانک سپه
      • Mjid IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        8 5
        میزنم بحسابتان نگران نباشید تا صبح منتظر باشید همراه اول
    • حاج ایمان IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      17 3
      پاسخ
      چرا انقدر توهین برای چی واریز نکردید یارانه رو بانک رفاه
    • محمد IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      15 1
      پاسخ
      یارانه مارو هم نریختن پست بانک هستیم.چرا مردم رو اینقدر اذیت میکنید دیگه این چیه ک هرروز میخاید قطعش کنید
    • سیدقاسم IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      14 0
      پاسخ
      به من این ماه یارانه ندادن،خودم وفرزندم معلول هستیم،از خدا بترسین
    • مسعود AE ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      9 0
      پاسخ
      ساعت ۱۲/۳۵ هنوز یارانه واریز نشد
    • اکبر IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      11 0
      پاسخ
      یارانه من کو؟؟؟؟؟
    • اقبال IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      15 4
      پاسخ
      هنوز یارانه ما واریز نشده است این چه وضعیه. بانک رفاه
    • حسینی US ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      9 1
      پاسخ
      چرا یارانه رو واریز نکردید ما حتی پول خرید نان رو هم نداریم
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      15 0
      پاسخ
      بانك رفاه/ هنوز واريز يارانه نشده
    • مهدی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      9 0
      پاسخ
      گفته بودند هرکس از کارت یارانه برای کالابرگ استفاده کنه نفری 120هزار تومان اضافه میشه به یارانه او. این ماه برای بنده اضافه که نشده به ازای هر نفر یکصد هزارتومان هم از یارانه ام کسر شده است.
    • سلام یارانه منو چرا نریختن خدایا من یک کارگرم IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      10 0
      پاسخ
      یارانه مرا چرا نریختن من یک کارگر ساختمانی هستم مستجرم با دوتا بچه
    • AE ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      18 1
      پاسخ
      هنوز واریز نشده بانک سپه ساعت 13.00
    • نوجوان IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      13 0
      پاسخ
      چرایارانه من پرداخت نشده اخه نه خونه دارم نه ماشین نه زمین چشم ما به این یارانه است بانک رفا
    • عبدالله صالحی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      8 0
      پاسخ
      یارانه من چرا واریز نشده
      • محسن IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        5 1
        یارانه این ماه چرا پرداخت نشده
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      12 0
      پاسخ
      سلام یارانه ما هم این ماه واریز نشد از بانک سپه لطفا رسیدگی شود
    • محترم خیری IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 0
      پاسخ
      یارانم نریختید
    • امید IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 1
      پاسخ
      با سلام یارانه منم واریز نشده بانک رفاه دلیلش چی میتونه باشه الله اعلم ولی یکی نیست بیاد صحبت کنه بگه ملت دلیلش این هست واریز نکردیم یارانه هارو واقعا از امروز من پریشانم حیران و ویلانم چرا باید پول یک کار رو قطع کنید ما به اندازه کافی شرمنده خانواده مان هستیم افسوس
    • یونس IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      5 0
      پاسخ
      مدیریت محترم بانک رفاه انگیزه شما از عدم یارانه آبان ماه بازنشستگان تامین اجتماعی را بیان بفرمایید. یکشنبه 21 آبان ساعت 13/50
    • پری IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 0
      پاسخ
      یارانه ابان من هنوز واریز نشده قسط وامم عقب افتاده به این پول نیاز دارم چرا هنوز واریزنکردید
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      5 1
      پاسخ
      یارانه ماهم واریز نشده اخه دلیلش چیه
    • بلوچ IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      6 1
      پاسخ
      یارانه من واریز نشده احتیاج دارم
    • ولی سوری IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      سلام معلول جسمی حرکتی هستم هنوز یارانه آبان واریزنشده
    • صادق IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 0
      پاسخ
      یکشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۴:۱۰ هنوز یارانه بانک سپه واریز نشده، لطفا پیگیری کنید
      • سارا کاظمی US ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        3 0
        هنوز نریختتن واسه شما هم
    • ولی سوری IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      6 0
      پاسخ
      سلام معلول جسمی حرکتی هستم استعلام دهک بندی گرفتم میگن خودرو هیوندا توسان داری درصورتی من اصلا خودرویی ندارم
    • حبیب IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 2
      پاسخ
      ی یارانه ابانماه واریز نشده .ظهر امروز گر سنه هستیم .
    • ترنم IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 0
      پاسخ
      چرا یارانه ابان ماه واریز نشده هنوز
    • صالح IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 0
      پاسخ
      چرا‌چرا‌واریز‌نشد‌ه‌
    • کرد IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      این چه بساطیه اگرنمیتونن یارانروبدن جمش بکنن چه مسخره بازی هست به یکی که حقش هست نمیدن,واقعیت اینه که این یارانه مال همه ملت ایران هست چه فقیرچه غنی ازعربستان یابگیرن یه روزبادهک بندی مردم روعلاف میکنن یه روزهم باکالابرگ الکترونیکی واقعیت اینه که دراداره مملکت موندن.والسلام
    • DE ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      6 0
      پاسخ
      سلام یارانه منم پرداخت نشده بانک رفاه
      • ایمان AE ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        5 0
        متاسفانه بانک سپه گندشو درآورده ساعت ۱۵،۳۰ تاریخ ۲۱ ولی هنوز یارانه رو نریختن .یه روز کاری فعلا کلی سود تو جیب رییس بانک سپه
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 0
      پاسخ
      سلام چرا بانک سپه یارانه واریز نشده بخدا منم کارگرم بادوتا بچه مریض احوال ک مادرشون هم مشکل کلیوی دارن
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
      پاسخ
      دولت ومسئولین محترم لطفاً عدالت رو رعایت کنین
    • حسین IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      ساعت 15:3دقیقه هنوز بانک سپه یارانه ماراواریزنکرده نه خانه و زمین و ماشین ندارم از400هزارآوردبه300هیچ شغلی هم ندارم
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      2 1
      پاسخ
      سلام یارانه یا کالا برگ این ماه واریز نشد چرا ؟
    • محمد قنادان هستم یارانه ما که از بانک سپه دریافت م IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 0
      پاسخ
      یارانه من که از بانک سپه دذ یافتمی کردم تا این ساعت واریز نشده در ضمن فرزندی معلول دارم. که قبلا یارانه چهل وپنج هزار تمانی دریافت می کرده ولی متاسفانه دوسا له قطع کردند
    • mahdiir IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      بابا این چه وضعشه یارانه من کووووووو... منتظرم دیگه تا ساعت سه ظهر وقت میدم
    • mahdiir IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 0
      پاسخ
      نه بیمه هستم جایی نه حقوق دارم نه خونه دارم.. ماهی هشت میلیون اجاره خونه دارم یه پراید ۱۳۸۹ دارم اسنپ کار میکنم اجاره خونه میدم این یارانه دو هم میدم به قسط بانک حالا این ماه تا الان واریز نکردید از خدا بترسد اگر بخشنده هست توفان خشمش هم برای ظالم ها مثال زدنیه... یارانه منو هم نریختن سه تاهم بچه دا
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      یارانه من هنوز واریز نشده
    • Lele IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 0
      پاسخ
      سلام،یارانه مادر منم واریز نشده مال خودم هم که ۳ ماه جدا کردیم کلا این ۳ ماه نیومده نمیدونم اصلا قراره بیاد یا نه بعد ۳ ماه
    • داود کریپی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام چرا. یارانه ما را نریختن مگر ما چدر حقوق میگیریم 8 میلیون با این همه گرانی دارو و.درمان تورم هم همسر بیمار هم خودم چر ابا فقیران این کار را میکنید ازخدا بترسید
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      2 0
      پاسخ
      سلام یارانه ما را واریز نکردن خودش هم دهک ۸ حساب کردن نه ماشین داریم نه خانه داریم نه در امد کافی خونه برادرم میشینیم ماهانه یک میلیون میدهیم برای کمک اب برق گاز پانصد میدادیم الان ماه قبل یک میلیون کردیم در سر بالی رواسان هستیم میتونید رسیدگی کنید
    • ملیله تراب زاده IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 1
      پاسخ
      من و فرزندم یارانه بگیریم یارانه مرحله ۱۵۳ ابان ماه برامون واریز نشد خواهش داریم واریز کنید چون کرایه خونه میدم دستتون درد نکنه لبیک یا خامنه ای گیلان شهرستان رودسر
    • وحید IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      بانک سپه؟یارانه نمیده چرا
    • حسین IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 1
      پاسخ
      یارانه چی شد بانک سپه واریز نشده چکار کنم لازم داریم
    • حسین IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      5 0
      پاسخ
      والا من که معتقد هستم یارانه هیچکس را نریختن الکی هی میگن سیستم بانک ریخته بهم آخه اگه سیستم بریزه بهم یه ساعت نهایت نصف روز نه این که رادیو خبر اعلام کنه تا آخر هفته میریزن والا مردم گرفتارن خدا وکیلی دیگه برا این دوریال هی مردم را نزارید سرکار مردم گرفتارن
    • عدنان IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      2 1
      پاسخ
      یارانه من کو بانک سپه داری ب مغزم فشار میاری ,,🤣🤣🤣🤣🤣
    • س DE ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      برای من ۲۶۰واریزمیشدهربرج همونم واریزنکردن .خداکن بریزن آخه قسط دارم 😔
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      داداش من اینها اولش که واریز می کنن میگن این مبلغی کم شده برای مالیات کارتی که شما درشبکه شتاب استفاده میکنی بعدش میری یک چیزی بخری می بینی هم از شما یک مبلغی کم شده بابت مالیات هم از آقای فروشنده بعد که می پرسی میگن برای این کم میشه که زیاد شتاب نگیری تو خرج کردنش چون خیلی پوله
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
      پاسخ
      واقعا چه وضعی بانک سپه هنوز واریز نکرده
    • احمد IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 1
      پاسخ
      هنوز یارانه ای ما واریز نشده پست بانک
    • جواد IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      5 2
      پاسخ
      سلام واقعا مسخره بازیه کار دولت هنوز یارانه ابان ماه واریز نشده ساعت شش بعد ازظهر بجای اینکه زیادش کنن با این تورم تازه کمش میکنن
      • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
        0 0
        یارانه منم واریز نشده بانک سپه ‌وای چقد بهش احتیاج دارم .
    • سیدموسوی IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بنده دهک شش هستم واسه منم واریز نشده تو سامانه زده ک به شما تعلق میگیره
    • سید نورالدین IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا یارانه من واریز نشده
    • hosain US ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یارانه ام واریز نکردند پست بانک
    • mzahry340@gmail.com IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      2 0
      پاسخ
      ببخشید این چه بازی هست در اوردین ما هم مستاجریم هنوز یارانه واریز نشده برامون اخه مردم تا کی این وضع تحمل کنند گرانی را یا تاخیر یارانه مگه چقدره؟
    • بابک TR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      باسلام انباشت این حجم پول در بانک سپه خطرناکست مواظب خاوری های بعدی باشید .مال من هم واریز نشده
    • فاضل IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      هر ایرانی اعم از ثروتمند و متوسط و فقیر ک شناسنامه ایرتنی دارند باید باید باید یارانشون پرداخت بشه ...به کسی ربطی نداره داره هستن یا فقیر 😡😡😡😡😡😡😡
    • حسن IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام یارانه ماروهم واریز نکردن فکر کنم بیشتر از ما بهش نیاز دارن بانک سپه
    • حسن IN ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام چرا بانک سپه یارانه مارا این ماه واریز نکرد خاهش میکنم جواب بدین
    • تورج IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یارانه بانک سپه را چرا نمیدن
    • آرزو IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام من یه سرپرست خانوارم یه زنم یه زن که دارم امورموبایارانه وحقوق بهزیستی زندگی میکنم همراه بایه دختربچه چراهنوزیارانم ریخته نشده توروبه امام حسین یارانه ی منوبریزیدتوروخداشرمنده نشم پیش بچم
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام صبح دوشنبه ۲۲ آبان هنوز یارانه واریز نشده شرم نمیکنید از مردم . یعنی هیچ کس نیست از بانک ها حق مردمو مطالبه کنه . شاید اصلا این مبلغ به بانک ها واریز نشده و دروغ گفته باشند. بانک سپه
    • امید IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      سلام یارانه من که بانک صادرات هست واریز نشده
    • علی IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      من بازنشسته ام با حداقل حقوق داماد نوه هام مهمان میان خجالت میکشم چرا یارانه را نریختن بانک سپه مراجعه کردم گفت دولت نریخته و دولت میگه سیستم بانک مشکل داره بخدا زندگی نمی‌چرخد شرمنده اهل عیالم
    • سلام خسته نباشید چرا رایانه من واریز،نشوده IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      چرا یارانه من واریز نشده
    • میثم IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      با سلام بیشترین حقارت و بدبختی که تحمل میکنیم بابت گرانی و دزدی کارفرمایان از کارگر ، انتظار راه نجات و امید داشتیم از دولت ، یارانه باعث شد راه حل رو فراموش کنید
    • پریسا IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      چرا یارانه هارو هنوز نریختن ؟؟
    • saeidtmd IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      هنوز هم واسه منو واریز نکردن
    • کرمی IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      یه خانواده دو معلوله که هیچ خودرویی یا پولی توی حساب بانکی نداره چرا باید یارانه که به واسطه بانک رفا میگرفتن قطع بشه ، خدا وکیلی دیگه آخرشید
    • فریبرز فیض برازنده US ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 0
      پاسخ
      من بازنشسته ارتش هستم یارانه من واریز نشده
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      سلام یارانه ما هنوز واریز نشده
    • سحر FR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 1
      پاسخ
      هنوز یارانه من واریز نشده مستاجرم با دوتا بچه واقعا نیاز دارم.بانک سپه
    • Amin IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      چه وضعشه یارانه ما هنوز واریز نشده
    • جلال AE ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یارانه آبان ماه منو واریز نکردن
    • عبدالجبار مفید کوچک IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
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      عالی بینظیره یک کلام
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
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      من جزبیماران سعب علاج هستم حقه که یارانه من قطع بشه با دوتا بچه وشوهر کارگر ومستاجر بودن
    • اکبر IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یارانه من واریزنشده چرا من یه کارگرساختمانیم
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من بیمارسرطانی با دوتا بچه شوهر کار گر مستاجر بود نان سنگ هم نیست بخوریم یارانه ام قطع بشه والله ماشاالله دارین شما که معلوم نیست چه به سر ما مظلوم ها بیارین
    • امیر IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
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      بیشترین افرادیکه یارانشون ریخته نشده بانک سپه هست یعنی بانک به بانک شروع کردن
    • رودبارانی IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      چرا یارانه آبان ماه واریز نشده
    • محمد IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
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      یارانه مارو بانک کشاورزی هنوز واریز نکرده نمیدونم کی میخوان واریز کنند ماهم احتیاج داریم
    • آیلین IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      لطفآ کالابرگ شارژ کنین لازم داریم
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
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      یارانه من هنوز نریختن کم بدبختی دارم روش برنامه ریزی کردم ای خدا
    • آرش IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
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      دوستان یارانه منم تازه امروز واریز..
    • مهدی ابلوچ هستم IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
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      واسه ماهم یا رانه نریختن شش نفریم منتظریم
    • مهرنگ IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      جناب اقای ریس جمهور محترم من هیچ درامدی ندارم با کارشناسی حقوق فعلا بی کار هستم چرا یارانه من را قطع کرده اید
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 1
      پاسخ
      یارانه ما رو‌نریختند،تودو خدا‌بگین از کجا‌پیگیری‌کنیم،دهک‌۲‌هستیم
    • مصطفی نصیری IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا یارانه ابان ماه ندادن
      • سلاله فهیمی IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
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        منم دهک دوم هستم .نمیدونم بخاطره خرید از کالابرگ یارانه منو واریز نکردن .بانک سپه چون برای مادرم واریز شده
    • یک بنده خدا IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یارانه من هم ندادن پست بانک خیلی بانک
    • محیا IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کالا برگ ما هم شارژ نشده که برا بانک ملی هست
    • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      چرا یارانه من واریز نشده خدا قبول نمی کند همین جوری یارانه ها را قطع کنید
    • غلامرضا IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا هنوز یارانه‌ما واریز نشده بانک صادرات
    • بنده خدا IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برای ما هنوز واریز نشده.امروز بیست و چهارمه
    • US ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      یارانه و کالابرگ من هم واریز نشده یا شارژ نشده من خانواده 3 نفره هستم لطفاً واریز کنید بانک سپه هستیم
    • وحید IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام امروز ۲۵ مهرشده و ماهنوز منتظر یارانه برامن خانواده ۳نفره مستاجرم ۲۵هزار واریز شده
    • علی IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
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      فک کنم من دو ماه کالابرگ گرفتم قطع کردن کلن الان ساعت ۱۲ شب روز ۲۵ ابان هستش اینم اخرهفته کو پس
    • زهرا IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      یارانه ماهم واریز نشده
    • احمد IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دوستان تا امروز 25 آبان ماه هنوز کالا برگ معیشتی شارژ نشده
    • محمدرضاصدیقی IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      الان 26/8/1402شده من هنوز یارانه آبان ماه رو دریافت نکردم.
    • رضا ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      یارانه من پست بانک است هنوز دریافت نکردم خیلی احتیاج دارم
    • مهدی IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      امروزجمعه ۲۶ابان هست ولی یارانه خودم ومادرم ویکی دیگه ازبرادرام هنوزواریزنشده .واقعا چرابرخی به دروغ میگن مشکل حل شده تمام یارانه هاواریزشدن
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      سلام اخرهفته تموم شد یارانه های کالابرگ شارژنشده چراتوراخداگرفتاریم پیگیری کنین مسولین محترم ماهم کارگریم راهی نداریم منتظرهمین یارانه بودیم
    • غلام IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      علت واریزی کالا برگ ویارانه بانک ملی نشده چه است
    • اکرم حبیبی IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      چرا یارانه ما واریز نشده علت ش چی
    • عیسی غفوری اصل IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام یارانه من هنوز واریز نشده
    • امید IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
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      چرا کالابرگ ما هنوز واریز نشده... پست بانک
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام. یارانه من هنوز واریز نشده. کالابرگ هم شارژ نشده. نمیدونم کجا مراجعه کنم.
    • بهار IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام چرا یارانه ابان ماه من هنوز واریز نشده
    • حسن تقی زاد IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام امروز۲۹ چراکالا برگ شارژ نشده لطفا لطفا پیگیری کنین
    • سیده زهرارضایی AE ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من زنی تنها هستم ودوفرزند دارم چرا یارانه من واریز نشده نکنه حذف شدم بخدا هیچ در آمدی ندارم
    • Mahdi malaki IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا یارانه من این ماه واریز نشده
    • Mahdi malaki IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا یارانه من این ماه واریز نشده
    • صافی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم من تاحالا یارانه آبان ماه نگرفتم
    • نسرین IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      0 0
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      من یک سرطانی هستم این یارانه پول قرص هام چیزی هم به زندگیمون اضافه نشده کم هم شده لطفاً یارانه ما را بریزید
    • علی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
      0 0
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      یارانه آبان واریزنشد سطح ۲ هستم

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