به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله قراگوزلو مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق در نشست خبری گفت: برق منطقه‌ای تهران؛ استان‌های تهران، البرز و قم را برعهده دارد. در این سه استان ۲۴ درصد مشترکین تحت پوشش برق منطقه‌ای قرار می‌گیرند که ۱۸ درصد برق مصرفی کشور در این سه استان را تأمین می‌کنیم.

وی با اشاره به ناترازی برق در سال جاری توضیح داد: ناترازی که در تولید وجود داشت با برنامه ریزی خوبی که انجام شد توانستیم اوج بار مصرف را با شرایط خوبی پشت سر بگذاریم.

به گفته این مقام مسئول تعامل خوب و مناسبی که با صنایع در کل وزارت نیرو داشتند خوشبختانه بدون کاهش مصرف برق صنایع و با جابجایی ساعت کار صنایع توانستیم ناترازی را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر قطع برقی رخ داده به دلیل حوادث بوده است، خاطر نشان کرد: با مدیریتی که انجام شد، هیچ خاموشی برنامه ریزی شده‌ای وجود نداشت و توانستیم برق مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم و در بخش‌های مانند سیمان و فولاد افزایش مصرف داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر برنامه برق منطقه‌ای چه برنامه‌ای برای سال آینده دارد، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی های مناسبی برای سال ۱۴۰۳ انجام شده که بتوانیم برق را تأمین کنیم. ۱۸۰ اقدام اساسی در حوزه وزارت نیرو برای گذر از اوج بار انجام شده ۶۷ اقدام در حوزه شبکه‌های انتقال است و به دلیل اهمیت بالای برق تهران ۱۰ اقدام آن مربوط به برق منطقه‌ای است.

وی ادامه داد: در سال گذشته دو پست انتقال ۴۰۰ کیلووات را وارد مدار کردیم و امسال ۴ پست را باید ایجاد کنیم همچنین علاوه بر ده پروژه، ۲۷ پروژه دیگر در برق منطقه از تهران در خطوط انتقال تعیین کردیم که به تأمین بهتر برق منجر خواهد شد.

وی در خصوص برق مترو اظهار داشت: مترو حساسیت خاصی دارد؛ بنابراین، برق آن باید مطمئن و پایدار باشد. طی سال با رشد ایستگاه‌های مترو تأمین برق انجام شده و مشکلی نداشته‌ایم. درخواست برق مترو پرند سال گذشته انجام شد و برای اینکه تأمین برق پایدار انجام شود باید اقدامات زیرساختی انجام می‌شد. ۱۵ مگاوات برق مورد نیاز بود که برای تست ۵ مگاوات مورد نیاز بود. در حال حاضر برق ۵ مگاوات توسط پست سیار تأمین شده و از طرف برق منطقه‌ای مشکلی از جهت تأمین آن وجود ندارد.

قراگوزلو درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: خطوط انتقال در حومه شهرها به سال‌های بسیار دور مربوط می‌شود. طی سال‌های گذشته ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این حریم‌ها اتفاق افتاده و جابجا کردن این خطوط مشکلات زیادی از جمله هزینه فراوان و همچنین ایجاد حریم جدید را به همراه دارد.

وی درباره اوج مصرف بیان کرد: اوج مصرف ما ۱۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات بوده که رشدی معادل ۵ درصد داشتیم. این مقدار مصرف در فصل‌های مانند پاییز و زمستان به ۹ تا ۸ هزار مگاوات کاهش پیدا می‌کند. در زمستان مشکلی از بابت تأمین برق مشترکان نداریم، اما تنها نکته ناترازی گاز است. وقتی مصرف گاز بالاتر می‌رود، سوخت تحویلی به نیروگاه کاهش پیدا می‌کند.

قراگوزلو گفت: در خصوص «سوخت» برنامه‌ریزی فشرده‌ای بین شرکت پالایش و پخش و وزارت نیرو در حال انجام است. اگر میزان مصرف سوخت برای نیروگاه‌ها ۲۲۰ میلیون مترمکعب در نظر بگیریم، ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن از سوخت گاز تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در زمستان با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف گاز میزان گاز تحویلی به نیروگاه کاهش پیدا می‌کند و به حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. مجبور هستیم برای تأمین این کمبود به سراغ سوخت دوم که عمدتاً گازوئیل و پس از آن از مازوت استفاده می‌شود. در نیروگاه‌های اطراف شهرهای بزرگ اولویت سوخت گاز استفاده می‌شود و بعد به سراغ سوخت گازوئیل می‌رویم.

قراگوزلو گفت: سیاه‌بیشه هزار مگاوات نقش مهمی در تأمین برق و کنترل فرکانس شبکه در تابستان داشت.