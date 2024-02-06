رشد ۴۱۲ درصدی توسعه شبکه انتقال برق منطقه ای تهران پس از انقلاب

حبیب قراگوزلو، مدیر عامل برق منطقهای تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای برق منطقهای از ابتدای انقلاب تا کنون خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۵۷ تعداد مشترکین برق منطقهای تهران یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بودهاند که در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و بیانگر رشد ۷۹۹ درصدی تعداد مشترکان و تأمین برق آنهاست.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران خاطر نشان کرد: همچنین در راستای توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق اقدامات مناسبی صورت گرفته به طوری که در ابتدای انقلاب ۱۹۱۳ کیلومتر بوده است که سال گذشته ۹ هزار و ۸۶۸ کیلومتر رسیده است که نشان دهنده رشد ۴۱۲ درصدی است.
وی با اشاره به رشد ۶۰۴ درصدی ارتقای پستهای انتقال و فوق توزیع خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۵۷ پستهای انتقال و فوق توزیع به ۶ هزار و ۷۳۱ مگاوات بوده در حالی که سال جاری این عدد به ۴۷۲ هزار و ۹۱۷ مگاوات رسیده است.
به گفته این مقام مسؤول تعداد پستهای انتقال و فوق توزیع در ابتدای انقلاب ۵۸ ایستگاه بود و در امسال به ۳۳۸ ایستگاه رسید.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط برق منطقهای تهران برای جلوگیری از ناترازی برق در سال آینده خاطر نشان کرد: برق منطقهای برای کاهش ناترازی تولید برنامههایی در رابطه با توسعه مولدهای مقیاس کوچک و توسعه مولدهای تجدید پذیر که معمولاً خورشیدی هستند در دستور کار دارد.
قراگوزلو خاطر نشان کرد: برق منطقهای تهران در سال جاری بر اساس ۱۸۰ اقدام ضروری به میزان ۳۰۰ مگاوات افزایش تولید را از طریق مولدهای مقیاس کوچک و یا مولدهای خود تأمین و بخشهای صنعتی برنامه ریزی شده است که این ۳۰۰ مگاوات معادل هر آنچه برق منطقهای تهران در سالهای گذشته احداث کرده است در قالب برنامه جهادی معادل ۳۰۰ مگاوات و آنچه سال گذشته تولید کردیم یعنی ۳۲۰ مگاوات ظرفیت تولید را در این مولدها به ۶۲۰ مگاوات برسانیم که کمک شایانی به ناترازی برق تهران میکند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع برنامه ریزی خوبی برای ساتبا انجام شده است و برای و از مجموع ۴۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی ۱۰۷۰ مگاوات به برق منطقهای تهران تخصیص داده شده است که در سه استان تهران، قم و البرز است که از این میزان و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم بتوانیم بخشی از این ۱۰۷۰ مگاوات را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاوات از آن را تا پیک سال آینده وارد مدار کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران خاطر نشان کرد: علاوه بر ۲۰۰ مگاوات تجدید پذیر ها اگر بتوانیم ۳۰۰ مگاوات دی جی ها را وارد مدار کینم ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات ظرفیت به شبکه برق، برق منطقهای افزوده میشود، یعنی معادل رشد برق منطقهای تهران از پیک ۱۴۰۲ تا پیک ۱۴۰۳ را بتوانیم به وسیله این مولدها جبران کنیم.
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