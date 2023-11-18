خدمات جامعه پرستاری در دفاع مقدس و مبارزه با کرونا درخشان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار با صدور پیامی این روز را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بیست و هشتم آبان ماه ۱۴۰۲ مصادف با سالروز میلاد نورانی و با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به جامعه خدوم پرستاری ایران اسلامی به ویژه پرستاران ارجمند و پرتلاش نیروهای مسلح تبریک عرض می‌نمایم.

پرستاری در فرهنگ ایرانی و اسلامی جایگاه بسیار رفیعی دارد و جامعه پرستاری، مجموعه‌ای متخصص، توانمند و پویا با هدفی مقدس، سرشار از محبت به نوع انسان و شیفته خدمت است و بی‌شک، نامگذاری این روز فرخنده به عنوان روز پرستار، ادای احترام به فرشتگان زمینی است که خدمت به خلق را بزرگترین افتخار خود می‌داند و به واسطه این افتخار به دنبال کسب رضای الهی هستند.

پیشینه درخشان ارائه خدمات مخلصانه جامعه پرستاری در سال‌های پرافتخار حماسه دفاع مقدس و شهادت صدها نفر از گروه پرستاری در این راه. همچنین؛ تلاش و مجاهدت بی‌دریغ پرستاران نیروهای مسلح همگام با سایر گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی در خط اول مبارزه همه‌گیری بیماری کرونا و تقدیم ده‌ها شهید همچون نشانی پرفروغ بر سینه افتخارات کشورمان می‌درخشد.

روز پرستار فرصت مغتنمی است که از خدمات مجاهدت‌های بی‌بدیل این گروه از کارکنان زحمتکش و جان‌برکف نیروهای مسلح و نیز از خانواده‌های این عزیزان در همراهی و همدلی با این جهادگران عرصه سلامت در برهه‌های حساس و پیچیده مراقبت‌های درمانی تشکر و قدردانی نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد باقری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح