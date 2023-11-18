احتمال طغیان رودخانه ها در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر شنبه از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت دو سامانه از ظهر دوشنبه ۲۹ آبان تا صبح پنجشنبه دوم آذرماه خبر داد و اظهار کرد: طبق اعلام سازمان هواشناسی سامانه اول بارشی و سامانه دوم همراه با نفوذ توده سرد است.

یزدی مهر با بیان اینکه تاکید مدیریت بحران برای کاهش آسیب‌ها و مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، خودداری از برپا کردن چادرهای مسافرتی در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر است، گفت: با توجه به ارسال ابلاغیه این هشدار، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی ضروری می‌باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه صدور هشدار زرد به این معنا است که مردم آگاه شوند تا آمادگی لازم برای مواجهه با مخاطرات احتمالی را داشته باشند و مسئولان نیز تمهیدات لازم را بیاندیشند، بر ضرورت پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها تاکید کرد و افزود: ضروری است که دستگاه‌های خدمات رسان مسئول در این زمینه توجه جدی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی احتمال وقوع باد شدید، بر اجتناب مردم از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و تابلوهای تبلیغاتی تاکید و بیان کرد: با فعالیت سامانه بارشی شاهد اختلال در ترددها و احتمال آب گرفتگی و لغزندگی مسیرها و محورهای کوهستانی خواهیم بود که در این راستا از مردم و همه رانندگانی که قصد عبور از محورهای دارای مخاطره را دارند می‌خواهیم با تجهیزات کافی و اطمینان از سلامت خودرو به عبور و مرور بپردازند.

یزدی مهر عنوان کرد: در مدت مذکور پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اجتناب از پرواز پاراگلایدر و هواپیماهای آموزشی و عدم جا به جایی عشایر یا چرای دام در ارتفاعات نیز توصیه می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه دوم که از روز سه شنبه ۳۰ آبان تا دوم آذرماه فعال است، نیز گفت: در این مدت احتمال رخداد تنش دمایی، به ویژه در نیمه شمالی استان تهران و بارش برف در نواحی کوهستانی و ارتفاعات و وقوع یخبندان شبانه وجود دارد، لذا توصیه می‌شود نسبت به محافظت از ماشین آلات و تجهیزات حساس به دما مراقبت لازم به عمل آمده و عایق لوله‌های آبرسانی در این منطقه نیز در دستور کار قرار بگیرد.