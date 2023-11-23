واکاوی آینده رژیمِ صهیونیستی در مستند «خراش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تهران، بیست و پنجمین برنامه مستند «خراش» که با عنوان «فروپاشی از درون» جمعه حوالی ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن میرود، آینده رژیم صهیونیستی را تحلیل و بررسی خواهد کرد.
در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است:
بنا بر این گزارش، هر سالِ نوِ میلادی، صهیونیستها فهرستی از تهدیدهایِ امنیتیِ پیشِرو را اعلام میکنند. تهدیدهایی که میتواند، اسراییل را نابود کند. از نگاهِ این رژیم، خطراتِ تهدیدکننده، همواره، خطراتِ بیرونی و خارجی بوده است. اما سال ۲۰۲۱ برایِ اولین بار، موسسه امنیت ملیِ اسراییل آی اِن اِس اِس، (INSS) اعلام کرد:« بحرانهایِ داخلی، چیزی است که میتواند ما را از پا درآورد.»
۳۶ کارشناسِ خِبره، زیر نظرِ عاموس یادلین، ریاستِ موسسه امنیتِ ملیِ رژیمِ صهیونیستی، چالشهایِ این رژیم در حوزههای مختلف را بررسی کردند. نتایجِ تحقیقات به دست ریولین، رییسِ رژیم صهیونیستی رسید. رژیمِ اسراییل، برای نخستینبار با خطراتی از درون مواجه بود.
مستند «خراش» در این قسمت با نگاهی تحلیلی و موشکافانه، اقدامات کشورهای مسلمان شرق آسیا را در مواجهه با نبرد نابرابر غزه و اسراییل بررسی و تبیین میکند.
«خراش» هر هفته جمعهها حوالی ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه تهران سیما میرود.
نظر شما