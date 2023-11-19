امروز نقش بسیج فراتر از مرزها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در دیدار شورای فرماندهی سپاه ضمن تقدیر از خدمات سپاه پاسداران در بخش‌های مختلف جامعه، افزود: امام خمینی (ره) بعد از دستور تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی، مسئولیت امور فرهنگی سنگین جامعه را به بسیج محول کردند.

وی گفت: بهترین مدافعان اسلام ناب بسیجیان هستند و انصافاً هم بسیج در جامعه نقش آفرینی می‌کند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) بسیج را به شجره طیبه تشبیه کردند، افزود: امروز نقش بسیج فراتر از جمهوری اسلامی رفته، به خصوص در عرصه مقاومت این نقش را می‌بینیم و فراگیر است.

وی گفت: شرایطی که دشمن فراهم کرد به خصوص در بحث مظلومیت مردم غزه فرصتی برای گسترش تفکر بسیجی در سراسر جهان است.

حجت‌الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: هستند کسانی که مظلومیت مردم غزه به گوش آنها نرسیده و مغلوب امپراتوری رسانه غرب هستند.

وی گفت: کسانی هستند که مشتاق آشنایی با اسلام هستند، باید از این فرصت برای ترویج و فرهنگ اسلام ناب استفاده کرد.

امام جمعه ایلام با اشاره اینکه باید در کارهای تبلیغاتی در مقیاس جهانی باید بیشتر نقش آفرینی کنیم، افزود: راهیان نور از فرصت‌های بی نظیری برای انتقال پیام به نسل جوانان است.

حجت‌الاسلام کریمی تبار تصریح کرد: باید از ظرفیت طلبه‌های طرح امین برای حضور در بین کاروان‌های راهیان نور استفاده شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بی نظیری در حوزه بسیج وجود دارد، افزود: باید برای نقش آفرینی در عرصه معنویت و بصیرت افزایی در سطح جامعه بیشتر تلاش شود.

وی اظهار داشت: اقتضای کشور هم اکنون ایجاب کرده بسیج و سپاه برای حل مشکلات در عرصه اقتصادی وارد شوند، در کنار این مسایل باید به مسائل فرهنگی نیز توجه شود.

وی تصریح کرد: اقدامات حوزه آبرسانی در روستاهای استان توسط سپاه قابل تقدیر است ولی نیاز است در کنار این مسایل به بخش فرهنگی در روستاها توجه شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه دشمنان در حال تبلیغات و سیاه نمایی هستند، افزود: امروز باید بیش از گذشته به کارهای فرهنگی در سطح جامعه توجه کنیم.

وی گفت: دشمن شناسی از دیگر عرصه‌هایی است که باید بسیج ورود کند، جوانان نخبه ما باید با اهداف دشمنان آشنا شوند.