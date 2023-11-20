به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام تک درس های مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ آغاز می شود و دانشجویان تا ۱۰ آذر ۱۴۰۲ فرصت دارند با ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، این تک درس ها را اخذ کنند.

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند دو واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» را برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی ارائه کرده است.

شرایط آموزشی تک درس های «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

نام درس تعداد واحد انتخاب درس به صورت اجباری انتخاب درس به صورت اختیاری آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل ۲ واحد دانشجویان دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی و تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور سایر رشته های دانشگاه های علوم پزشکی کشور اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا ۲ واحد دانشجویان رشته های علوم پزشکی به صورت درس پایه اجباری دانشجویان در مقاطع تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانی و دانشجویان بین الملل غیر ایرانی به صورت اختیاری مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت ۲ واحد - همه دانشجویان به صورت اختیاری

بازه زمانی ثبت نام از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر ۱۴۰۲ است.

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس http:// smums.ac.ir انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱. تکمیل فرم تقاضای تک درس که در وب سایت ثبت نام در دسترس است.

۲. بارگذاری تصویر معرفینامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

۳. بارگذاری تصویر کپی کارت ملی

۴. بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۳*۴

۵. پرداخت شهریه واحد انتخابی جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی.

۶. کلاس های مجازی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود و به صورت اطلاعیه در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

۷. تمامی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظف به پرداخت هزینه ثابت ۹۰۰ هزار ریال (۹۰ هزار تومان) جهت خدمات زیرساخت و امور آموزشی هستند.

۸. مسئولیت صحت اطلاعات تکمیل شده توسط دانشجیویان در سامانه ثبت نام بر عهده شخص دانشجو است. ( دوره آموزشی دانشگاه مبدا، نام دانشگاه مبدا، معرفی نامه و...)

مبلغ شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: ۲۳ میلیون و ۳۰ هزار و ۲۸۰ ریال (دو میلیون و ۳۰۳ هزار و ۲۸ تومان)

تقویم آموزشی تک درس های «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

عنوان تقویم آموزشی انتخاب واحد ۳۰ آبان تا ۱۰ آذر سال ۱۴۰۲ شروع کلاس مجازی ۱۵ آذر سال ۱۴۰۲ پایان کلاس مجازی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ آزمون الکترونیکی ۲۳ تا ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۲ اعلام نمرات به دانشگاهها اسفندماه سال ۱۴۰۲

آزمون درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» روز ۲۳ بهمن، آزمون درس روز ۲۴ بهمن «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و آزمون درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» روز ۲۵ بهمن برگزار می شوند.