به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام تک درس های مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ آغاز شد و دانشجویان تا ۱۰ آذر فرصت داشتند با ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، این تک درس ها را اخذ کنند.

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند اعلام کرده است فرصت اخذ دو واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» را برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ تمدید کرده است.

شرایط آموزشی تک درس های «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

نام درس تعداد واحد انتخاب درس به صورت اجباری انتخاب درس به صورت اختیاری آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل ۲ واحد دانشجویان دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی و تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور سایر رشته های دانشگاه های علوم پزشکی کشور اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا ۲ واحد دانشجویان رشته های علوم پزشکی به صورت درس پایه اجباری دانشجویان در مقاطع تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانی و دانشجویان بین الملل غیر ایرانی به صورت اختیاری مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت ۲ واحد - همه دانشجویان به صورت اختیاری

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس http:// smums.ac.ir انجام خواهد شد.

تقویم آموزشی تک درس های «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

عنوان تقویم آموزشی انتخاب واحد ۳۰ آبان تا ۱۰ آذر سال ۱۴۰۲ شروع کلاس مجازی ۱۵ آذر سال ۱۴۰۲ پایان کلاس مجازی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ آزمون الکترونیکی ۲۳ تا ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۲ اعلام نمرات به دانشگاهها اسفندماه سال ۱۴۰۲

آزمون درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» روز ۲۳ بهمن، آزمون درس روز ۲۴ بهمن «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و آزمون درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» روز ۲۵ بهمن برگزار می شوند.